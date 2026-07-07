Cuba amanece en apagón general tras desconexión del SEN

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La red eléctrica nacional de Cuba mostraba una mínima recuperación en la mañana de este martes tras sufrir una desconexión total en la tarde del lunes de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), causando un apagón generalizado.

De acuerdo con la actualización de la estatal Unión Eléctrica (UNE), operaban de forma estable las unidades de Energás Boca de Jaruco y Energás Varadero, mientras continuaban funcionando microsistemas eléctricos en diferentes territorios para garantizar el suministro a servicios esenciales, incluidos hospitales y sistemas de abasto de agua.

La UNE también reportó la sincronización de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte, y aseguró que la planta comenzaba a incrementar paulatinamente su carga como parte del proceso de restauración de la generación eléctrica nacional.

Según las autoridades energéticas, la recuperación se realizaba mediante la creación e interconexión gradual de microsistemas o "islas energéticas", un procedimiento utilizado tras otros colapsos totales del SEN para restablecer progresivamente el servicio en distintas regiones del país.

En La Habana, la Empresa Eléctrica informó previamente que unos 48,252 clientes habían recuperado el servicio, aunque la mayor parte de la población continuaba afectada por interrupciones del suministro. La reconexión avanzaba lentamente en medio de la inestabilidad del sistema.

Hasta el momento, la UNE no ha precisado las causas de la desconexión total del SEN, ni ofrecido un estimado para la recuperación completa del servicio eléctrico en todo el país.

La desconexión total del SEN este lunes es la tercera reportada en los últimos seis meses y la octava desde finales de 2024, según reportes oficiales y medios que siguen la situación energética de la isla.

La falla ocurrió en medio de un escenario de severo déficit de generación, con reportes de apagones de más de 24 horas en todo el país y de hasta 72 horas en algunas localidades. Múltiples averías en centrales termoeléctricas, unidas a las limitaciones de combustible, ya provocaban un colapso de la red eléctrica nacional.