Embajada de EEUU emite alerta de seguridad tras nuevo apagón masivo en Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió el lunes una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en la isla luego del colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En el aviso la sede diplomática advirtió que se han reportado interrupciones en los servicios de telefonía móvil e internet.

"Todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba o que planeen viajar al país deben estar al tanto de la situación y tomar las previsiones necesarias", indicaron.

La embajada recordó que en los últimos meses se han registrado varios apagones nacionales y que los cortes, tanto programados como imprevistos, son cada vez más frecuentes y prolongados.

“La red eléctrica de Cuba es cada vez más inestable”, dijeron.

El aviso fue emitido horas después de que la Unión Eléctrica informara en redes sociales la “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y anunciara que investigaba las causas del colapso. Casi siete horas después del fallo, las autoridades reportaron que operaban microsistemas eléctricos en distintas zonas del país para sostener servicios esenciales, entre ellos hospitales, aunque sin precisar cuándo podría restablecerse el suministro de forma general.

El apagón de este lunes es el tercero registrado en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, en medio de una prolongada crisis energética marcada por averías en las envejecidas centrales termoeléctricas, escasez de combustible y un déficit de generación que ha provocado extensos cortes de electricidad en todo el país.