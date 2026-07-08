No hay alivio para los apagones pese a reconexión total de la red eléctrica en Cuba

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La reconexión total del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba, tras su más reciente colapso, no da una tregua a los apagones: el pronóstico de la Unión Eléctrica (UNE) para este miércoles echó otro balde de agua fría a los cubanos: sin servicio un 66% de toda la isla en la tarde-noche, el horario de mayor consumo.

“Claro que es incómodo porque saber que se te echa a perder las cosas en el frío, que no puedes comprar lo que quieres. Pero bueno. Hay que adaptarse. Nosotros los cubanos nos hemos adaptado a todo. Desgraciadamente es así”, declaró a la agencia AFP, Rebeca Ceballos, una habanera retirada.





La UNE anunció que reconectó totalmente la red eléctrica nacional en la madrugada de este 8 de julio, cerca de 36 horas después de que sufriera el tercer colapso total en lo que va de año y en momentos en que 10 de las 15 unidades de generación en el país están fuera de servicio por roturas o mantenimiento.

Más de 24 horas después de que anunciaran el apagón masivo, fue que las autoridades del sector eléctrico en la isla salieron a justificarlo con lo que llamaron una oscilación del voltaje que ocurrió paralelamente con una baja generación de electricidad.

Félix Estrada, uno de los directivos del Ministerio de Energía y Minas en Cuba, le envió una mala noticia a los cubanos cuando les anunció en la televisión del país que no esperaran un alivio inmediato de los apagones tras la reconexión de la red nacional por el déficit de generación.

“En fin, hace tiempo que no llega petróleo aquí y no tenemos otra forma de resolver el problema. Hay que resistir, como decimos los cubanos. Eso es todo”, dijo resignado Mario Pedroso, residente en La Habana, a la agencia AP.

La falta de una salida por parte de las autoridades en la isla a la imparable crisis de los apagones provoca cada vez más el desánimo de muchos cubanos. Así le ocurre a Alicia Rodríguez, residente en La Habana, quien contó a la agencia Reuters que ha estado por más de 40 horas sin servicio eléctrico en su zona.

"En mi casa estuvimos 41 horas sin electricidad; volvió durante cinco horas, se fue de nuevo y ya llevamos 24 horas sin luz. No 24, ya son 25 horas sin electricidad. Eso te desanima, porque prácticamente no puedes hacer nada y es algo constante”, declaró Rodríguez.

Los apagones también angustian cada día más al cubano de a pie que carga sobre sus hombros el peso de la crisis y las carencias de los productos más básicos en su vida cotidiana.

“Es muy angustiante. Para muchas personas, dormir resulta muy difícil debido al calor y a la falta de ventilador o aire acondicionado. Sí, solo la fuerza de voluntad es lo que nos permite sobrellevarlo”, confesó a Reuters, Esmerildo Cabalo, residente en La Habana.