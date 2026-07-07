De romper aceras a pagar 10.000 pesos por una pipa: el alto precio para conseguir agua en Cuba

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Vecinos en la localidad de Colón, Matanzas, han comenzado a romper las aceras para localizar tuberías subterráneas y extraer agua de forma manual ante la falta de suministro regular, una situación que en esta zonas del país se extiende por tres meses.

El desabastecimiento crónico de agua potable y los cortes de energía eléctrica de hasta 40 horas consecutivas han elevado significativamente el costo económico para las familias que intentan abastecer sus hogares.

La activista Caridad Burunate informó sobre la situación en Colón, donde el servicio falta desde hace tres meses. “La gente no tienen agua hace tres meses, compran pipas, pipas de agua, gente que hacen pozos y entonces llenan pipas y hacen negociosa”, explicó, detallando que un tanque de mil litros se comercializa a un precio de dos mil pesos.

Ante este panorama, una iglesia en el pueblo de Colón ha servido de apoyo a la comunidad. “Ellos tienen pozos y el agua la purifican y el pueblo va para allí a buscar agua. Gracias a eso, a esa gente, el pueblo no se muere de sed”, añadió Burunate.

No obstante, la alternativa es insuficiente, lo que lleva a los habitantes a romper las aceras en busca de conductos públicos: “En la acera ahí está la tubería y entonces sacan agua y muchos vecinos le dan a otros vecinos”.

La inestabilidad en el bombeo de agua se encuentra vinculada de forma directa a los cortes del sistema eléctrico nacional. Yoel Parson, residente del reparto Debeche en Guanabacoa, expuso la situación de desabastecimiento asociada a apagones de más de 30 horas.

“Ayer llevábamos más de treinta y pico de horas y nos pusieron la luz a las 12 de la noche y nos la quitaron ahora a las 7 de la mañana. Y como no hay luz, no hay agua”, reportó.

Parson afirmó también que el costo para conseguir agua en envases pequeños es elevado. “El pepino de agua no lo hay. Uno de esos chiquitico son ciento y pico de pesos, 150, 180, más o menos por ahí”.

La escasez, dijo, generó protestas con golpes de cazuelas durante la noche del lunes. “Tocando tocando cazuelas en todos lados aquí la gente desde sus casa tocando cazuelas y habían dos drones dando vueltas aquí mirándolo todo”, detalló.

Parson aseguró que el costo para conseguir agua en la capital es restrictivo y detalló que los camiones cisterna privados cobran tarifas de miles de pesos, llegando a pagarse hasta 10.000 pesos cubanos para que una pipa de agua abastezca a una vivienda.

Asimismo, Grisellia Allen reportó desde la ciudad de Guantánamo que en esa localidad oriental los cortes de luz sobrepasan las 24 horas consecutivas. Según Allen, el desabastecimiento eléctrico impide la refrigeración y obliga a acudir a la venta informal de bloques de hielo. “Un jarro de hielo a 20 pesos, a 30 pesos, depende el tamaño y depende quien lo venda. La única manera de tener agua fría”, explicó.

El lunes se registraron protestas y bloqueos de vías públicas en el reparto Mantilla, del municipio Arroyo Naranjo, donde los residentes salieron a la calle con cubos vacíos bajo el reclamo de “¡Sin agua!”.

Tras la manifestacion de descontento popular, se reportó el restablecimiento del fluido eléctrico luego de 15 horas, la llegada de camiones cisterna estatales y un despliegue de efectivos policiales en el sector. Afectaciones similares por falta del recurso se reportan de forma extendida en el municipio de Regla, en Víbora Park y en Bolondrón, Matanzas.