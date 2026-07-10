Colapsa el Sistema Eléctrico Nacional: Cuba sufre segundo apagón masivo esta semana

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Un nuevo colapso del sistema eléctriconacional dejó este viernes sin servicio a los cubanos, en el segundo apagón nacional registrado en menos de una semana.

Según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE), la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo alrededor de las 4:30 de la tarde.

Con este evento, Cuba acumula cuatro apagones nacionales en lo que va de 2026 y nueve desde finales de 2024. El anterior ocurrió el lunes, cuando una combinación de fluctuaciones de voltaje y un déficit de generación provocó la caída del sistema, según las autoridades.

El restablecimiento total del servicio se extendió hasta el miércoles.

El sistema de generación eléctrica cubano depende en gran medida de un grupo de centrales termoeléctricas con varias décadas de explotación, sometidas a frecuentes averías y mantenimientos, además de grupos electrógenos que funcionan con diésel importado.

Entre las plantas fuera de servicio se encuentra la termoeléctrica Antonio Guiteras, en la provincia de Matanzas, considerada la mayor del país. La instalación permanece detenida por labores de reparación tras registrar múltiples fallas desde principios de año.

La fragilidad de la infraestructura eléctrica y la escasez de combustible han provocado prolongados cortes de electricidad en todo el país. En La Habana los apagones pueden extenderse durante más de un día, mientras que en varias provincias del interior se reportan interrupciones que superan las 70 horas consecutivas.