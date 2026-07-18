Cuba admite alta demanda de efectivo que sobrepasa capacidades de los bancos y anuncia medidas

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"La alta demanda de efectivo sobrepasa las capacidades de nuestros bancos", admitió el viernes el Banco Central de Cuba al anunciar un paquete de medidas destinadas a paliar la escasez crónica de efectivo, mejorar el acceso a las pensiones y fomentar el uso de los canales de pago digitales.

El Banco Central de Cuba dijo que pondría en circulación nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos, que aumentaría los límites mensuales de transacciones de la banca electrónica a 2,5 millones de pesos (104.166,67 dólares) por cliente, reduciría las comisiones para los comercios que usen sistemas de pago en línea y suspendería temporalmente un límite a los pagos en efectivo.

Las modificaciones, según anunciaron, buscan "asegurar que cada actor económico pueda gestionar su flujo de efectivo de acuerdo con sus necesidades reales, sin perder de vista el objetivo estratégico de incrementar los pagos digitales".

Los graves problemas del sistema bancario también han impactado la actual crisis económica. Los ciudadanos, en general, han señalado la dificultad para retirar efectivo, y la burocracia excesiva en el acceso a créditos, mientras que los jubilados y pensionados se quejan de que sus ingresos no alcanzan y de las largas colas sin corriente. Además, hay críticas a la descoordinación entre bancos como Bandec, Metropolitano y Fincimex y a la disparidad entre plataformas como Transfermóvil y EnZona.



Como parte de los cambios, se elimina el límite de 5 000 CUP para pagos en efectivo entre actores económicos; se establece lacreditación en tiempo real de las operaciones de Pago en Línea; se reducen las comisiones a los comercios por el Pago en Línea de 1,5% a 0.8%; se introduce una comisión de 0.8% a las transferencias entre personas naturales y personas jurídicas, asumiendo la misma esta última que es quien recibe la operación; se elimina la comisión por depósito de efectivo y se establece una del 0,2% por extraer el dinero.



Si el consumidor usa Pago en Línea (transferencias o QR), le devolverán el 4% del monto pagado.

En el caso de los comercios y negocios recibirán una bonificación del 2% por cada pago que acepten a través de Pago en Línea, con un tope máximo de 105 CUP por operación.

En las redes sociales del Banco Central de Cuba, donde se ha publicado el anuncio, los usuarios reaccionan con escepticismo pues aseguran que los negocios seguirán rechazando las transferencias porque necesitan efectivo para reabastecerse y operar, y que sin liquidez en los bancos nadie aceptará pagos digitales. También hay cuestionamientos a las comisiones y límites a las transferencias.