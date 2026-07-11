Informe documenta respaldo financiero internacional al régimen cubano 

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Rusia, la Unión Europea y España han canalizado durante años recursos hacia Cuba mediante envíos de petróleo, programas de cooperación, créditos y alivio de deuda, según un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana que cuestiona la continuidad de ese apoyo pese al aumento de la represión y el éxodo migratorio en la isla.

El estudio, titulado “El coste de sostener el castrismo”, fue presentado días antes del quinto aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y examina el apoyo económico recibido por La Habana desde 1959 hasta la actualidad.

La investigación sostiene que la supervivencia del sistema cubano ha estado marcada por su dependencia de recursos procedentes del exterior. Según el informe, la Unión Soviética transfirió a Cuba más de 120.000 millones de dólares en ayudas, subsidios y créditos.

Tras la desaparición de la URSS, Venezuela asumió durante años el papel de principal sostén económico de La Habana. En el momento de mayor cooperación entre ambos gobiernos, los recursos enviados desde Caracas llegaron a representar alrededor del 22% del Producto Interno Bruto cubano, con transferencias estimadas en hasta 16.000 millones de dólares anuales y suministros de unos 100.000 barriles diarios de petróleo.

El informe señala que Rusia ha recuperado en los últimos años un papel central como respaldo económico y político del gobierno cubano.

Moscú condonó unos 32.000 millones de dólares de deuda acumulada durante la etapa soviética, concedió más de 2.300 millones en préstamos estatales y acordó aplazar hasta 2040 el pago de determinadas obligaciones financieras.

El respaldo ruso ha continuado después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde el inicio de la guerra, Cuba ha recibido al menos 322 millones de dólares en petróleo procedente de Rusia, lo que el informe describe como la mayor transferencia energética recibida por la isla desde el colapso de la Unión Soviética.

La investigación sitúa esta asistencia en el contexto del fortalecimiento de las relaciones de La Habana con Moscú y de su cooperación política, económica y militar con Rusia, China, Irán, Bielorrusia y Venezuela.

El Instituto Juan de Mariana cuestiona también el incremento de la cooperación financiera de la Unión Europea con Cuba pese al deterioro de los derechos humanos y la permanencia de más de un millar de presos políticos en las cárceles de la isla.

Desde 1988, la Unión Europea ha financiado más de 200 proyectos de cooperación en Cuba por un valor acumulado de aproximadamente 300 millones de euros.

Actualmente existen unos 80 proyectos en ejecución valorados en 155 millones de euros, mientras la asignación prevista para el período 2021-2027 asciende a 125 millones, frente a los aproximadamente 50 millones destinados durante el ciclo presupuestario anterior.

Los autores cuestionan que el aumento de los fondos haya coincidido con el incremento de la represión tras las protestas del 11 de julio de 2021, el encarcelamiento de opositores y manifestantes y el fortalecimiento de las relaciones de La Habana con Moscú.

El informe también plantea dudas sobre los mecanismos para supervisar el destino de los recursos debido a la falta de transparencia de las instituciones cubanas.

España ocupa un lugar destacado en la investigación debido al volumen de las operaciones de reestructuración y condonación de deuda.

En 2016, España reestructuró una deuda cubana de 2.444 millones de euros y condonó directamente 1.492 millones. Posteriores operaciones de alivio financiero, valoradas en 375 millones y 291 millones de euros, redujeron todavía más las obligaciones pendientes de La Habana.

Según los cálculos del estudio, Cuba habría conseguido la condonación de cerca del 90% de sus obligaciones financieras con España, hasta reducir el saldo pendiente a unos 286 millones de euros.

El Instituto Juan de Mariana sostiene que el costo económico efectivo del respaldo español es mayor. Si Cuba hubiese tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, la deuda reconocida en 2016 habría alcanzado unos 5.280 millones de euros en 2026.

A partir de esos cálculos, el informe cifra en aproximadamente 4.994 millones de euros el costo económico efectivo del apoyo financiero concedido por España a Cuba.

La investigación señala que el respaldo español también incluye proyectos energéticos, digitalización de la administración, cooperación institucional, asistencia técnica y ayuda alimentaria, además de programas financiados por comunidades autónomas y otras administraciones públicas.

El Instituto Juan de Mariana concluye que décadas de subsidios, créditos, condonaciones de deuda y cooperación internacional no han generado mejoras políticas ni económicas verificables.