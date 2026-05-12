Congresista cuestiona al secretario de Guerra sobre Cuba y esta fue su respuesta (VIDEO)

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional del país, durante una sesión este martes en la que fue preguntado al respecto por el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart.



De acuerdo con Díaz-Balart, quien divulgó un video del intercambio en su cuenta de X, Hegseth explicó durante la audiencia las razones por las que La Habana constituye un riesgo para los intereses de seguridad de Estados Unidos. El congresista sostuvo que administraciones anteriores pasaron por alto esa amenaza.

El congresista cubanoamericano comenzó preguntando a Hegseth si estaba al tanto de que el régimen cubano daba refugio en la isla a terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense, a lo que el secretario de Guerra respondió afirmativamente.

A la interrogante de si era cierto que el régimen de La Habana había ordenado el derribo de dos avionetas en el espacio aéreo internacional, asesinando a los ciudadanos estadounidenses que iban a bordo, Hegseth dijo que estaba al tanto, aunque no recordaba excatamente el año en que sucedieron los hechos.

Díaz-Balart cuestionó también a Hegseth sobre su conocimiento de la presencia repetida de naves militares rusas, incluido el submarino nuclear Kazan, en puertos cubanos, a lo que el alto funcionario repondió: "Eso es verdad".

Sobre la reactivación por parte de Moscú de la base de espionaje de Lourdes, en La Habana, Hegseth señaló: "Nos preocupa desde hace tiempo que un adversario extranjero esté utilizando ese tipo de ubicación tan cercana a nuestras costas. Esto es sumamente problemático".

Aunque el secretario de Guerra declinó comentar sobre similares actividades de China en Cuba, alegando que es información clasificada, reiteró que Estados Unidos no desea la presencia de ningún adversario enrolado en este tipo de acciones a escasas millas de EEUU.

A la pregunta de si conocía que miles de cubanos han sido enviados al frente de batalla en la guerra de Rusia contra Ucrania, Hegseth apuntó que, aunque no conocía ese hecho en particular, sí sabía que el régimen de Cuba ha estado presente en otros conflictos y países, "incluido su intento de defender a Maduro en Venezuela".

Hegseth también dijo estar al corriente cuando Díaz-Balart citó informes de inteligencia que documentan que las operaciones de espionaje del régimen cubano contra Estados Unidos en los últimos años se encuentran entre las más avanzadas que ha enfrentado el país, y que esa inteligencia ha sido compartida con otros adversarios.

El congresista preguntó entonces al secretario de Guerra sí, considerando todos estos hechos, creía que el régimen de La Habana representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. "Sí lo creo", respondió Hegseth.