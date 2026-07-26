Congresista Carlos Giménez advierte sobre los peligros del socialismo para Estados Unidos

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El congresista republicano Carlos Giménez advirtió este domingo en una publicación en la red social X sobre la destrucción y el peligro que representa la ideología comunista en el mundo.

“El socialismo destruye”, afirmó el legislador cubanoamericanoa por La Florida en un mensaje en el que recordó que tuvo que abandonar de niño Cuba tras la llegada al poder del régimen comunista.

“Fui forzado a abandonar mi patria natal de Cuba a solo 6 años, poco después de la toma de poder comunista –separado de las personas y lugares que amaba”, escribió Giménez.

De acuerdo con el congresista republicano, los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, conocidos como DSA, van a destruir a este país y pidió detenerlos a tiempo.

“No se equivoquen, estos socialistas de DSA destruirán todo lo que hace a América excepcional. ¡Debemos detenerlos!”, aseguró Giménez.

El pasado 21 de julio, Giménez fue uno de los congresistas que lideraron el debate en el Capitolio de Estados Unidos: "Una Advertencia para Estados Unidos: Historias de Sobrevivientes del Comunismo”, sobre los peligros que constituyen las políticas de socialistas extremas para el futuro de esta nación.

“Socialism kills” (El socialismo mata), alertaron los legisladores tomando como referencias las experiencias de sus familias que escaparon de regímenes comunistas.

En ese debate, el congresista Giménez denunció que el socialismo solo trae igualdad en la miseria. Un día después, el presidente Donald Trump calificó al comunismo como la principal amenaza para Estados Unidos y acusó a sectores de la izquierda de intentar imponer esas ideas en este país.

“La izquierda radical intenta activamente destruir el futuro de nuestros hijos con el desastre conocido como comunismo”, afirmó Trump ante sus simpatizantes en la escuela secundaria Wheeler, en Marietta, cerca de Atlanta.