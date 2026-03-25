Confirman feminicidio número 13 en Cuba en lo que va de 2026

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Los observatorios independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas (OGAT) confirmaron el feminicidio de Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, ocurrido el pasado 14 de marzo en el barrio Moscú, en Manzanillo, Granma.

La víctima fue asesinada con un machete, presuntamente por su expareja.

“Desde los observatorios enviamos nuestras condolencias a sus familiares y personas allegadas”, dijo Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas, una plataforma asentada en España.

“Pedimos apoyo a la ciudadanía para completar datos de este caso, entre ellos si dejó hijas o hijos que le sobrevivan”.

Álvarez advirtió que la labor de verificación en la isla se ha vuelto "cada vez más difícil". Entre los principales obstáculos mencionó la crisis energética y los constantes apagones, que limitan la conectividad, sumados al miedo a denunciar que prevalece entre la población.

Ante esta situación, los observatorios recordaron que el manejo de la información es estrictamente confidencial y que su registro es vital para documentar y enfrentar la violencia feminicida en el país, aunque no todos los datos se hagan públicos para proteger a las fuentes.

Con la confirmación del feminicidio de Batista Rodríguez, el registro conjunto de ambos observatorios hasta el 25 de marzo de 2026 contabiliza: 13 feminicidios, siete intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género.

Otros 11 posibles feminicidios están bajo investigación de las organizaciones y varios sucesos de violencia extrema reportados durante 2025 y lo que va de 2026 que aún no han podido ser comprobados.

La especialista enfatizó que denunciar estos crímenes no es un delito e instó a la comunidad a reportar la violencia de género a través de sus canales en redes sociales y sitios web.