Cifra récord de cubanos deportados en el último vuelo desde EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La administración de Donald Trump deportó este jueves a 232 cubanos en un solo vuelo hacia La Habana, la cifra más alta desde que se reanudaron las operaciones aéreas de deportación entre ambos países en 2023, dijo el régimen de la isla.

El grupo, compuesto por 189 hombres, 42 mujeres y un menor, fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por autoridades del Ministerio del Interior (MININT), que confirmaron que tres de los deportados fueron trasladados a órganos de investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país.

Con esta operación, la administración acumula 1,231 cubanos deportados en su nuevo mandato (2025) y 4,616 en total si se suman los datos de su primer periodo (2017–2021).

La política de deportaciones más agresiva

El vuelo de este jueves es el décimo del año y refleja la estrategia de deportaciones expeditas impulsada por el presidente Trump desde su retorno al poder.



Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que el gobierno busca acelerar audiencias en los tribunales de inmigración para poder ejecutar órdenes de deportación pendientes, incluso en casos con solicitudes de asilo aún en trámite.

La medida afecta especialmente a los cubanos que ingresaron después de enero de 2017, cuando Barack Obama eliminó la política de “pies secos/pies mojados”. Desde entonces, miles de migrantes han quedado expuestos a procesos de expulsión y a la denegación de su estatus migratorio.

"La aplicación de la ley y la política de inmigración de Estados Unidos, incluida la deportación de quienes no tienen fundamento legal para permanecer en el país, es fundamental para defender el estado de derecho y proteger a los estadounidenses", dijo un portavoz del Departamento de Estado a Martí Noticias.

"El Presidente dejó claro que todo país debe aceptar el regreso de sus ciudadanos de manera oportuna cuando otro país, incluido Estados Unidos, busca expulsarlos. Esto no es motivo de debate ni negociación. Esta política también se aplica a los ciudadanos cubanos", añadió.

Cuba acepta unos, pero rechaza otros

Aunque el régimen cubano ha retomado los vuelos con ICE, se niega a recibir a nacionales con antecedentes penales en Estados Unidos, incluso después de cumplir sus condenas.



Ante esa negativa, Washington ha optado por enviarlos a terceros países, como México o naciones africanas, lo que ha generado controversias diplomáticas y denuncias por violaciones de derechos humanos.

En lo que va de 2025, Estados Unidos ha deportado 1,231 cubanos, mientras que otras naciones de la región —incluyendo Bahamas, Islas Caimán y México— han devuelto 145 personas adicionales, para un total de 1,376 repatriados a la isla en lo que va de año.



Durante la administración del presidente Joe Biden, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, un total de 978 cubanos fueron deportados desde EEUU por la vía aérea.



En comparación, Trump ha duplicado esa cantidad en menos de un año, con vuelos mensuales que promedian más de un centenar de retornados cada vez.



Mientras tanto, el régimen continúa aceptando vuelos desde Estados Unidos, aunque no ofrece información sobre el destino de los deportados ni las condiciones en que son recibidos.