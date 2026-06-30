Bomberos de Miami-Dade laboran en La Guaira con la esperanza de encontrar vida bajo los escombros

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Equipos de rescate del sur de la Florida se encuentran desplegados en la zona de Playa Grande, en el estado venezolano de La Guaira, una de las áreas más afectadas por los devastadores terremotos registrados la pasada semana, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo con la legación diplomática, la Florida Task Force 1 (FLTF1) del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, ya trabaja sobre el terreno apoyando las labores de búsqueda y rescate en comunidades fuertemente golpeadas por la tragedia.

"La misión es compleja pero clara. Está impulsada por la posibilidad de que aún se pueda salvar una vida. Por el hecho de que miles de familias esperan respuestas sobre el destino de sus seres queridos", escribió la sede diplomática en un post en X.

El despliegue forma parte de la respuesta internacional tras los sismos que causaron graves daños en el litoral central venezolano, con edificios colapsados y múltiples víctimas. Estas labores se realizan en medio de la destrucción causada por el desastre, que ha dejado amplias zonas de La Guaira convertidas en escombros.

El equipo estadounidense está integrado por unos 80 especialistas en búsqueda y rescate urbano, incluidos bomberos, técnicos y personal médico, además de varias unidades caninas entrenadas para detectar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Según la Embajada, para muchos de los integrantes de la misión el trabajo tiene un carácter personal, debido a sus vínculos con la comunidad hispanohablante. Al hablar español, pueden comunicarse directamente con los afectados, brindando no solo asistencia técnica, sino también consuelo y apoyo emocional en un contexto de pérdida e incertidumbre.

Los perros de búsqueda, guiados por sus entrenadores, desempeñan un papel clave en las operaciones al utilizar su agudo sentido del olfato para localizar posibles sobrevivientes, lo que permite acelerar las tareas y mejorar la precisión en entornos de alto riesgo.

La misión se lleva a cabo en coordinación con el Departamento de Estado y otros socios internacionales, en un esfuerzo conjunto para atender la emergencia humanitaria y continuar la búsqueda de personas con vida entre los escombros. Equipos de distintos países han sido desplegados tras los terremotos, considerados entre los más destructivos que han afectado al país en décadas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los rescatistas continuarán sus labores en los próximos días con el objetivo de llevar ayuda a las comunidades afectadas, mientras pidieron mantener en consideración tanto al personal de emergencia como al pueblo venezolano durante el desarrollo de la operación.

El Gobierno venezolano ha informado de que al menos 1.750 personas murieron a causa de los terremotos, que destruyeron o dañaron más de 850 edificios, dejando miles de heridos y a unas 16.000 personas sin hogar.