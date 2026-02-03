Avión ruso que aterrizó en Cuba envía "señal de alerta" sobre actividad militar de Moscú en la región

Getting your Trinity Audio player ready...

Un avión de carga ruso sancionado por Estados Unidos aterrizó en secreto en La Habana en la noche del domingo, según un reporte de la cadena Fox News que cita datos de vuelo públicos.

La aeronave, utilizada para el traslado de equipo militar, siguió el mismo patrón de vuelo observado antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses.



Se trata del Ilyushin Il-76, operado por la aerolínea estatal rusa Aviacon Zitotrans, precisó Fox News. El avión de transporte estratégico multipropósito, diseñado por la oficina de diseño Ilyushin de la antigua Unión Soviética, aterrizó en la base aérea de San Antonio de los Baños, una instalación de las Fuerzas Armadas.



De acuerdo con los registros de seguimiento de vuelos consultados por el medio estadounidense, la aeronave hizo escala en las ciudades rusas de San Petersburgo y Sochi; en Mauritania, África, y en República Dominicana.

"Cada aterrizaje habría requerido la aprobación de los gobiernos anfitriones, lo que ofrece una ventana de oportunidad para que los países sigan permitiendo la actividad de la aviación militar rusa a pesar de las sanciones occidentales", señala el reporte.

El Ilyushin Il-76 voló a Venezuela, Nicaragua y Cuba a finales de octubre de 2025, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas que desembocaron en la operación militar del 3 de enero pasado.

Funcionarios y analistas citados por Fox News aseguran que este patrón de actividad de la aviación militar rusa en la región envía una "señal de alerta".

El Kremlin, viejo aliado del régimen cubano, ha manifestado su apoyo a La Habana ante las más recientes sanciones de Washington. Este lunes, el canciller ruso Sergei Lavrov calificó de "inaceptable" la presión económica y militar de EEUU, incluidos los aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Lavrov conversó con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, para tratar "la cooperación bilateral y de la agenda internacional", según una nota oficial de la cancillería rusa. Antes que él, otros funcionarios criticaron la política de máxima presión de la administración estadounidense.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva la pasada semana que prevé la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba tras una la declaración de Emergencia Nacional ante lo que calificó como la "influencia maligna de La Habana", y su vinculación a actores hostiles, grupos terroristas y operaciones de espionaje contra el país.