Arden los basureros y suenan los calderos en otra noche de protestas en Cuba

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El regreso de la termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Electroenergético Nacional no llegó a la media hora, la mayor generadora de la isla salió de servicio en la tarde del viernes, cuando comenzó a registrarse otra jornada de protestas populares por los continuos apagones.

En las últimas 24 horas hubo varias protestas en La Habana, donde vecinos de barrios como Barrio Alto, en las calles Acosta y Porvenir, salieron a las calles anoche con cacerolazos y consignas, mostrando su hartazgo ante la falta de electricidad.

En Lawton, específicamente en la calle Dolores, se registraron protestas con quema de basura y toque de cazuelas mientras el régimen movilizaba tropas especiales para contenerlas.

Otras zonas como Guanabacoa y Boyeros reportaron manifestaciones similares durante la noche del 17 y la madrugada del 18, con vecinos enfrentando a autoridades y bloqueando calles.

Vecinos de Santiago de Las Vegas y el municipio 10 de octubre confirmaron a Martí Noticias las manifestaciones de descontento popular en esas localidades de la capital cubana.

En redes sociales se reportaron protestas en el Diezmero, en el municipio San Miguel del Padrón y en Centro Habana, donde los cortes eléctricos sobrepasan las 30 horas.

Mensajes de texto recibidos en nuestra redacción describen un panorama crítico en la zona céntrica de La Rampa, en El Vedado.

Un residente que prefirió mantenerse en anonimato por temor a represalias, de que en las cercanías del Hotel Capri, en El Vedado, los cortes son constantes y la situación provoca la pérdida de alimentos por falta de refrigeración y los ancianos están desamparados.

Además aseguró que las panaderías del municipio Plaza no venden pan por falta de energía, las farmacias acumulan más de dos meses sin medicamentos, y los bancos de la zona llevan tres días sin servicio por la falta de fluido eléctrico.

La misma fuente describió las condiciones actuales de vida como las de los aborígenes: "Llevamos una vida taína, estilo primitivo en la zona más popular de la Habana, la Rampa Habanera".

Se espera que esta noche la situación sea peor. Van a faltar más de 2.000 megawatts, lo que significa que habrá apagones fuertes otra vez en todo el país.

Al sistema eléctrico debilitado se suman varias plantas averiadas y una nueva polémica surgida en Calabazar, La Habana, donde la propia empresa reconoció que dos linieros fueron señalados por presuntas irregularidades en la venta ilegal de electricidad.