Agencias de viajes en Miami: la crisis en Cuba pesa más que las nuevas sanciones 

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Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra entidades vinculadas al régimen cubano, entre ellas el Ministerio del Turismo (MINTUR), han vuelto a colocar al sector turístico de la isla bajo presión. Sin embargo, para varias agencias de viajes del sur de la Florida, el desplome del turismo responde mucho más al agravamiento de la crisis interna que a las nuevas restricciones de Washington.

Efraín Villazón, representante de la agencia Café Travel ubicada en la Pequeña Habana, dijo a Martí Noticias que las nuevas sanciones estadounidenses apenas han tenido impacto en las operaciones de su empresa. A su juicio, son los propios viajeros quienes han decidido dejar de visitar la isla debido a las condiciones que enfrentan durante su estancia.

"En el aspecto de las sanciones, yo diría que no, en lo más mínimo ha afectado. Son las propias personas, los propios clientes que han decidido por sí solos no viajar a Cuba porque es un riesgo viajar a Cuba", afirmó.

Villazón explica que los apagones prolongados, la escasez de alimentos y combustible, las dificultades para comunicarse y el deterioro de los servicios turísticos han reducido drásticamente la demanda. Según relata, en los últimos meses su agencia apenas logró vender un paquete turístico hacia Cuba.

El cliente viajó a un hotel en Holguín y, al regresar, compartió una experiencia que, según Villazón, resume el estado actual del sector.

"Me dijo nunca más regreso. Tres días sin corriente, la comida horrible, había pan con mortadela y huevo duro. Es insostenible", recordó el agente de viajes al citar el testimonio del viajero.

El sector privado también enfrenta la falta de clientes

La crisis también golpea a quienes dependen directamente del turismo dentro de la isla. Manuela Arencibia Báez, propietaria de una casa de alquiler en Playa Larga, asegura que la crisis económica ha provocado una fuerte caída de las reservas.

"Este lugar estaba abarrotado, ahora no hay ni un solo cliente porque, ¿te imaginas? No hay electricidad ni combustible y, lo más importante, estamos en plena crisis porque no hay comunicación", lamentó.

Su testimonio refleja la situación que enfrentan numerosos pequeños negocios privados dedicados al alojamiento y otros servicios turísticos, que han visto desaparecer gran parte de la demanda en medio del deterioro económico.

Las sanciones no han paralizado las reservas

Aunque las medidas estadounidenses han aumentado la presión sobre el sector turístico cubano, Villazón sostiene que las agencias pequeñas del sur de la Florida continúan operando mediante sistemas internacionales de reservas y no mantienen vínculos comerciales directos con entidades cubanas.

Explica que los hoteles disponibles en Cuba aparecen en plataformas internacionales administradas por mayoristas radicados en terceros países, principalmente España y México.

"Nosotros no tenemos vínculo con Cuba. Los hoteles aparecen en los sistemas internacionales y simplemente hacemos la reserva. Lo mismo ocurre con los boletos aéreos, que se emiten a través de aerolíneas o vuelos chárter autorizados para operar hacia la isla", explicó.

Días después de que Washington anunciara sanciones contra el Ministerio del Turismo y semanas después de ampliar las restricciones a hoteles administrados por empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA, Villazón mostró que los principales portales internacionales continúan ofreciendo habitaciones en hoteles cubanos. Sin embargo, asegura que el problema ya no es la disponibilidad.

"Los hoteles siguen ahí, pero están vacíos. La gente no quiere arriesgarse a reservar", afirmó mientras mostraba las ofertas disponibles para Varadero.

Punta Cana sustituye a Cuba como punto de encuentro familiar

Ante las dificultades para viajar a la isla, muchas familias cubanas han comenzado a reunirse en terceros países. Según Villazón, República Dominicana, especialmente Punta Cana, se ha convertido en una de las principales alternativas para los cubanos residentes en Estados Unidos que desean reencontrarse con sus familiares sin tener que enfrentar las dificultades que supone viajar a Cuba.

"La opción ahora de los cubanos de Miami con su familia en Cuba es Punta Cana. Allí pueden reunirse y disfrutar al menos de una semana juntos sin tener que ir a Cuba", explicó.

Turismo en caída libre

Las experiencias narradas por agencias de viajes y emprendedores privados coinciden con las cifras oficiales. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba recibió entre enero y mayo de este año apenas 359.000 visitantes internacionales, una caída del 58,4 % en comparación con el mismo período de 2025.

Pese al complejo panorama que atraviesa la industria turística cubana, empresarios del sector mantienen la esperanza de que la isla logre recuperarse en el futuro.



Consideran que, si se producen cambios políticos, sociales y económicos profundos que permitan reconstruir la infraestructura, garantizar los servicios básicos y devolver la confianza a los visitantes, Cuba podría volver a ocupar el lugar que durante décadas tuvo como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

Con sus playas, patrimonio cultural y riqueza natural, sostienen que la isla tiene el potencial para recuperar el título de la "Perla del Caribe", pero advierten que ese objetivo dependerá de que existan condiciones que hagan posible un turismo seguro, competitivo y sostenible.