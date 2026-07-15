Cuba reconecta el Sistema Eléctrico pero los cubanos continúan en apagón

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La estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció este miércoles que lograron restablecer el sistema tras el tercer colapso total en menos de dos semanas.

"A las 07:00 horas, restablecido el Sistema Eléctrico Nacional", recoge la nota que ha generado cientos de comentarios de cubanos en diferentes zonas del país reclamando porque continúan sin electricidad.

El envejecimiento de las plantas termoeléctricas, la escasez de combustible y los persistentes déficits de generación han convertido los apagones en una realidad cotidiana para los cubanos.

Mucho antes del apagón total de este martes, extensas regiones del país ya soportaban cortes programados de hasta 36 horas seguidas. Expertos coinciden en que la infraestructura eléctrica, integrada en su mayoría por centrales con más de tres décadas de explotación intensiva, apenas logra responder a la demanda nacional, mientras las fallas recurrentes y la falta de combustible agravan un panorama cada vez más crítico.

La ausencia de electricidad ha paralizado servicios esenciales, golpeado la actividad económica y cortado las comunicaciones en amplias zonas, lo que ha provocado un aumento de las protestas en el país.

Cubanos entrevistados por Martí Noticias describen la situación como “agonizante” tras meses de apagones prolongados que han convertido la vida diaria en un ejercicio de supervivencia.

Con el colapso registrado este martes, Cuba suma ya cinco apagones nacionales en lo que va de 2026 y diez desde finales de 2024. El anterior se produjo el viernes pasado, precedido de otro el lunes de la misma semana.