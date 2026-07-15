Toirac pone el dedo en la llaga: seis décadas de decisiones erráticas han derivado en el colapso actual en Cuba

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El popular humorista y crítico social cubano Ulises Toirac ha vuelto a poner el dedo en la llaga de la realidad nacional.

En declaraciones a Martí Noticias, el comediante afirmó categóricamente que las sanciones de Estados Unidos no habrían tenido un impacto tan devastador en la crisis electroenergética actual si los gobernantes cubanos hubieran planificado y priorizado a tiempo el mantenimiento y desarrollo de dicha infraestructura básica.

Para el creador escénico, la energía eléctrica es el motor indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad, un principio básico que, según su criterio, fue ignorado por las autoridades de la isla al destinar recursos a otros sectores menos urgentes.

"La economía de un país, básicamente, se mueve a partir de la energía eléctrica. Si el país no tiene garantizada la energía eléctrica, es muy difícil todo lo demás. Entonces se priorizaron otras cosas que deberían ir luego y la consecuencia la estamos viendo hoy", indicó.

La intervención del artista ocurre en un contexto crítico: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsó por tercera vez en lo que va del año 2026. Este último descalabro ocurrió tras la salida imprevista de la unidad Felton 1, lo que generó una oscilación de parámetros y una caída brusca de la frecuencia que dejó a oscuras a gran parte de la isla.

"El problema del estado técnico que tiene ahora mismo el Sistema Electroenergético Nacional es el resultado de una serie de decisiones que se tomaron. La última termoeléctrica que se hizo en Cuba tiene 30 años", puntualizó Toirac.

Toirac aclaró que decidió retirar una publicación reciente en su perfil de Facebook en la que atribuía falsamente al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaraciones sobre una supuesta desconexión total programada del SEN.

No obstante, enfatizó que el retiro de ese post no cambia en absoluto su postura crítica sobre el fondo del asunto: seis décadas de decisiones económicas erráticas han hecho inevitable el colapso actual.

Al abordar el recurrente argumento oficialista del embargo estadounidense, Toirac no negó su impacto, pero rechazó que se use como justificación absoluta para la parálisis del sistema:

"Por supuesto, las sanciones del gobierno norteamericano logran dificultar, pero no impiden, no hubieran impedido jamás, el tomar decisiones más afortunadas respecto a la construcción y al mantenimiento de la central electroenergética y de todo el sistema de distribución del país”.

“Así que la principal causa de este descalabro viene de decisiones erróneas que se han tomado en muchos años y que nos han traído a este sitio en el que estamos ahora", recalcó.

Con sus cuestionamientos, Toirac se suma a las crecientes voces dentro y fuera de la isla que exigen un cambio de rumbo estructural ante una crisis energética que mantiene a la población cubana sumida en la incertidumbre y constantes apagones.