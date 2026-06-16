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Aplazan en Nueva York audiencia clave contra Maduro y su esposa en caso por narcotráfico

Retrato de Nicolás Maduro al asistir a una audiencia en el caso de narcoterrorismo, en marzo de 2026. (Reuters/Jane Rosenberg)
Retrato de Nicolás Maduro al asistir a una audiencia en el caso de narcoterrorismo, en marzo de 2026. (Reuters/Jane Rosenberg)

Sumario

  • La Fiscalía federal de EEUU solicitó aplazar la próxima audiencia de estatus del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio de 2026.
  • La petición, con el consentimiento de la defensa, argumenta razones de seguridad en la transportación y preparación del proceso judicial.
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La audiencia prevista para el próximo 30 de junio en el proceso que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue diferida hasta el 22 de julio de 2026.

El cambio de fecha responde a una solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos con el consentimiento de los abogados defensores.

De acuerdo con el escrito consignado ante el juez Alvin Hellerstein, el aplazamiento responde a la necesidad de evitar problemas de programación, logística y condiciones de seguridad relacionadas con el traslado de los acusados para la fecha inicialmente prevista.

El documento deja claro que la solicitud fue presentada con consentimiento de ambas defensas, lo que reduce la posibilidad de que el aplazamiento genere controversia procesal inmediata.

Desde que Maduro y Flores fueron puestos bajo jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a comienzos de 2026, el proceso ha avanzado principalmente en la etapa preliminar. Ambos se declararon no culpables de los cargos y el caso ha estado concentrado en disputas procesales relacionadas con acceso a evidencia, financiamiento de la defensa y preparación de mociones antes de entrar a una eventual fase de juicio.

El exdictador venezolano y su esposa fueron capturados el 3 de enero en una operación desarrollada por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, tras una investigación de cargos de narcotráfico.

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