A cinco años de su creación, el CTDC traza hoja de ruta para una transición democrática en Cuba

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El Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC) conmemora su quinto aniversario reafirmando su compromiso con la construcción de una estrategia para impulsar una transición democrática en la isla basada en la institucionalidad, el pluralismo y la participación ciudadana.

En un comunicado difundido con motivo de la fecha, la organización recordó que nació el 11 de junio de 2021 como una concertación de organizaciones, partidos democráticos y actores independientes de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de Cuba, con el propósito de establecer un frente común para promover un sistema democrático.

El CTDC señaló que su principal objetivo ha sido desarrollar una estrategia "viable, sostenible, flexible e inclusiva" que permita abrir el camino hacia el cambio político.

En declaraciones a Martí Noticias, el presidente del Consejo, Manuel Cuesta Morúa, explicó que la iniciativa surgió para fortalecer la capacidad organizativa de la oposición democrática.

"En 2021 dimos el paso un grupo de organizaciones de diversa naturaleza para buscar lo que es fundamental y necesario en Cuba: una concertación diversa y plural que le dé importancia no solo a la democracia, al cambio democrático y a los derechos humanos, sino también a un proceso institucionalizado y a la institucionalidad", afirmó.

Cuesta Morúa destacó que uno de los principales aprendizajes de estos cinco años ha sido la necesidad de fortalecer las propias instituciones democráticas como base para cualquier transformación política.

"Solo desde la autocrítica y desde la visión compartida podemos avanzar en lo que es fundamental para Cuba. La democracia en este país se fracturó por falta de institucionalidad y no vamos a tener un futuro democrático si no tenemos instituciones sólidas y fuertes que trabajen en la cultura democrática", señaló.

El dirigente agregó que el trabajo del Consejo ha estado orientado no solo a promover un proyecto democrático, sino también a diseñar una hoja de ruta para hacerlo posible.

"No se trata solo de un proyecto democrático, sino de una estrategia para el cambio democrático. Por eso dijimos que partíamos de la ley a la ley, con propuestas muy concretas que finalmente conectaran a la ciudadanía, que es la base y el fundamento de la legitimidad de cualquier proceso político", explicó.

El comunicado destaca entre los principales avances del CTDC la celebración de su primera Convención en junio de 2025 y la realización de elecciones internas democráticas ese mismo año, procesos que, según la organización, permitieron identificar desafíos para fortalecer su estructura institucional.

También resalta como una de sus principales iniciativas el proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, concebido como punto de partida para impulsar la liberación incondicional de los presos políticos y ampliar el diálogo con otros sectores de la sociedad civil.

El Consejo menciona, además, la estrategia Shanti, enfocada en enfrentar la violencia en Cuba, y una propuesta de nuevo marco normativo para poner fin al sistema de partido único y promover el pluralismo político.

Cuesta Morúa aseguró que el CTDC continuará ampliando su trabajo con énfasis en el interior de la isla y convocó a más ciudadanos a incorporarse al proyecto.

"Hoy hemos avanzado en esa dirección y creemos que es fundamental seguir ampliando este proyecto que reúne a organizaciones y personas de dentro y fuera de Cuba, pero siempre poniendo el acento en el terreno real de los cambios, que es el interior del país. Seguiremos trabajando y queremos multiplicar este primer lustro. Seguimos invitando a la gente a que se conecte", concluyó.