Proponen reforma constitucional en Cuba para limitar monopolio del Partido Comunista

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El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció este lunes una iniciativa ciudadana para promover una reforma constitucional en Cuba dirigida a modificar el Artículo 5 de la Constitución, el cual establece al Partido Comunista como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

En declaraciones a Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa, presidente de la coalición opositora, aseguró que el objetivo de esta propuesta es adaptar la legislación cubana “a la realidad diversa y plural del país”.

“Desde la agenda mínima del consejo que dimos a conocer recientemente, y como parte de lo que llamamos acción constitucional ciudadana, estamos empujando esta iniciativa de reforma constitucional dirigida al núcleo de los problemas que tiene Cuba acumulados históricamente como sociedad, como nación y como país, que es el monopolio del Partido Comunista sobre la vida social, sobre la vida política y sobre la vida nacional”, afirmó Cuesta Morúa.

El activista señaló que la iniciativa se fundamenta en el uso de los mecanismos previstos en la propia legislación cubana.

“Como creemos en el uso de la ley y en un proceso que va de la ley a la ley, estamos proponiendo una reforma del contenido del artículo 5 de la Constitución cubana para abrir, poner de acuerdo al Estado, a la sociedad y a la Constitución con la realidad diversa y plural del país”, expresó.

Cuesta Morúa insistió en que “no es el país el que tiene que ponerse de acuerdo con el Artículo 5, es el Artículo 5 el que tiene que ponerse de acuerdo con esa pluralidad”.

Según explicó, la iniciativa se apoya en el Artículo 227, inciso F, de la Constitución cubana, que permite a los ciudadanos promover reformas constitucionales mediante el respaldo de al menos 50 mil electores certificados. Para ello, el grupo anunció el inicio de una campaña nacional para incentivar la solicitud de certificaciones electorales.

El dirigente opositor informó además que serán convocados 21 expertos, intelectuales, juristas y ciudadanos para elaborar una propuesta concreta de modificación constitucional. Posteriormente, indicó, se realizará un encuentro de consenso para ajustar el documento final.

Paralelamente, el Consejo prevé organizar 15 asambleas ciudadanas, una en cada provincia del país, con el propósito de recoger propuestas y opiniones de la población sobre el contenido que debería tener el artículo 5 en una eventual reforma.

“Lo fundamental es que tenemos la necesidad, la obligación y la oportunidad de empezar a contribuir a construir la Cuba de los ciudadanos”, afirmó Cuesta Morúa. “En ese sentido, es importante que defendamos y asumamos el pluralismo político. El dilema nuestro es Cuba o la nada, no el partido único o la nada”.

En el comunicado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba responsabilizó al sistema de partido único de la crisis estructural que atraviesa la isla y aseguró que “la dominación impuesta del partido único es el problema mayor de seguridad nacional que tiene Cuba”.

El texto sostiene que el monopolio político del Partido Comunista ha contribuido a “la desmoralización del comportamiento social”, “la quiebra económica acelerada del país”, la “depresión cultural” y la “normalización de la crisis humanitaria”.

La organización también cuestionó la legitimidad representativa del Partido Comunista, al señalar que sus aproximadamente 700 mil militantes representan apenas una minoría de los más de ocho millones de electores cubanos y de la población cubana dentro y fuera de la isla.

“El partido único o la nada no es el destino inevitable de nuestro país”, afirma el comunicado, que llama a construir “de manera pacífica, la Cuba de los ciudadanos”.