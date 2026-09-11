Republicanos lo apuestan todo por el voto de noviembre

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DALLAS, TEXAS- El cierre de la Convención Republicana de mitad de mandato, este jueves en el American Airlines Center de Dallas, Texas, conmocionó a los delegados y figuras del partido republicano, que abandonaron el recinto habiendo jurado conquistar el voto en las elecciones de medio término de noviembre.

El presidente Donald Trump, en su breve intervención bromeó con los presentes y les pidió hacer este juramento: “Le prometo al mejor presidente de la historia de Estados Unidos —que nos quiere tanto que hasta le falta el aire— que saldré con mi familia y mis amigos. Lo haré de cualquier manera. No me importa si estoy registrado o no; ¡voy a intentar hacer TRAMPA a lo bestia, tal como hacen ellos!”“Voy a salir, voy a reunir a mis amigos y a mi familia, ¡y vamos a votar el 3 de noviembre, o votaremos antes de esa fecha!”¡TODOS TENEMOS QUE VOTAR! Entregarles el poder a los comunistas no es la solución".

Lo que está en juego

En las elecciones de medio término del 3 de noviembre se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que se renuevan por completo cada dos años. En el Senado se eligen 35 puestos: 33 correspondientes a la clase 2, que toca renovar en este ciclo, más dos elecciones especiales por vacantes en Florida y Ohio.

Además se eligen 36 gobernadores y cargos en legislaturas estatales, fiscales generales, secretarios de Estado y otros puestos locales.

Los republicanos quieren defender cada puesto en disputa, en una carrera feroz por preservar la agenda impulsada por el presidente Donald Trump.

“JD 48”

Antes de subir al podio, el presidente Trump abrazó al vicepresidente JD Vance, quien ofreció el principal discurso de la noche.

El número dos de la Casa Blanca fue aclamado por los presentes con cánticos de “48” y “JD 48”, proyectando el deseo de que se convierta en el presidente 48.º en las elecciones de 2028, cuando termine el mandato de Trump.

"Quiero que nuestros hijos crezcan en un país que no mire con desdén a las personas que oran", dijo Vance.

"Este país mismo fue una respuesta a una oración hace 250 años", recordó al defender las tradiciones familiares y cristianas ante los “radicales que desean abolir mi familia”.

Vance interrumpió su propio discurso para increpar a un manifestante que ondeaba una bandera mexicana y palestina diciéndole que se fuera a México y que él le pagaría el boleto.

Entre los temas de la noche destacaron las rebajas fiscales, especialmente la eliminación de impuestos a las propinas, las horas extras y la Seguridad Social, junto con iniciativas de salud pública como TrumpRx y el movimiento Make America Healthy Again.

Homenaje a Kirk en el primer aniversario de su asesinato

Las personas que colmaron el American Airlines Center de Dallas, rindieron especial tributo a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, en el día en que se cumple exactamente un año de su asesinato durante un acto público en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah, frente a unos 3.000 asistentes.

Muchos de los asistentes vestían camisetas y gorras alegóricas a la figura de Kirk, la gran joven promesa del Partido Republicano, que llegó a motivar a millones de jóvenes estadounidenses.

La historia recogerá que "fue un gran hombre", dijo Vance, quien se refirió a Kirk como su "querido amigo".

El vicepresidente instó a los votantes indecisos a reconocer la gestión de la administración Trump y a no entregar el control del Congreso a los demócratas.

"No entreguen el país a un grupo de locos simplemente porque no estén de acuerdo con nosotros en alguna cuestión política puntual. Miren, no pido que nadie coincida conmigo en absolutamente todos los temas ni que esté de acuerdo con cada una de las políticas... Lo que sí les pido es que reconozcan el contraste con los radicales y valoren los logros de los últimos 18 meses", pidió.

El evento de este jueves hizo honores al 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, con la participación de familiares de los primeros rescatistas que acudieron a la zona impactada por el acto terrorista.