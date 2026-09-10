Trump visita Museo Nacional de la Medalla de Honor en Arlington (VIDEO)

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DALLAS -En un aparte de la Convención Nacional Republicana de Medio Término, en la ciudad de Dallas, el presidente Donald Trump visitó este jueves el Museo Nacional de la Medalla de Honor en Arlington, Texas.

El mandatario recorrió las instalaciones del museo y se reunió con un grupo de personas condecoradas con la más alta insignia militar de Estados Unidos. Ante ellos firmó una orden que autoriza la construcción de un monumento en honor a estos héroes en el National Mall de Washington D.C.

La Hershel “Woody” Williams National Medal of Honor Monument Site Location Act, establece la ubicación del nuevo monumento en Washington, que se financiará con fondos privados recaudados por la fundación del museo.

Durante su intervención, Trump elogió el recinto y destacó su importancia. "Estoy encantado de estar aquí en el Museo Nacional de la Medalla de Honor. Tiene una gran reputación en todo el mundo, pero es muy especial para todos nosotros", afirmó el presidente, quien también señaló que el lugar ha sido votado como el mejor museo nuevo de Estados Unidos y uno de los siete más hermosos del mundo.

El mandatario recordó las cifras históricas de la condecoración: "Menos de 4.000 de ellos han recibido la Medalla de Honor. Sólo 65 están vivos hoy. 16 están aquí con nosotros".

En un momento más informal, Trump bromeó sobre el premio y dijo que le gustaría recibirlo él mismo: "Creo que realmente quiero para mí una Medalla de Honor del Congreso. Y la he estudiado y me la daré. No tengo ningún problema. Pero no se me permite. ¿Puedes creerlo? Lo único que no puedo hacer... sólo estoy bromeando. En realidad, no estoy bromeando".

El acto contó con la presencia de 16 condecorados, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el senador cubanoamericano por Texas Ted Cruz; el congresista Roger Williams; el alcalde de Arlington, Jim Ross; el senador estatal Phil King; el representante estatal Tony Tinderholt y el juez del condado de Tarrant, Tim O’Hare.