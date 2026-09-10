Trump pide voto de confianza, alerta sobre izquierda radical y promete 5 mil dólares

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El presidente Donald Trump lanzó un llamado este miércoles a los estadounidenses a participar en las elecciones de medio término y elegir a los candidatos republicanos como única vía para preservar a los Estados Unidos.

Con un estadio abarrotado en el momento de su intervención, el mandatario cerró la primera jornada de la Convención Nacional Republicana de Medio Término, celebrada en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

En su discurso ante la convención partidista el presidente pidió a los estadounidenses reconocer con el voto los avances de su administración, como los recortes de impuestos para las familias trabajadoras, la seguridad fronteriza, la lucha contra el fraude y una histórica disminución de la delincuencia.

Inició su intervención afirmando que se necesitó un poco de imaginación para idear el encuentro en Dallas, Texas, destacando que “seguro de que se convertirá en una costumbre en los años venideros”.

Recordó, que hace dos meses, celebraron en el país el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, calificando lo acontecido en Filadelfia en 1776, como el inicio de la “llama inmortal de la libertad estadounidense”.

“Esta noche, nos reunimos en el gran estado de Texas, mantendremos esa llama en alto y la llevaremos adelante con valentía. Juntos, haremos que nuestra nación sea más fuerte, más segura, más próspera, más libre y más grande que nunca”.

Una vez más alertó sobre el avance socialista en el Partido Demócrata, destacando que “si ponemos el futuro de Estados Unidos en manos de los demócratas de la izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década simplemente tratando de ponerse en pie de nuevo. Será una tragedia".

Señaló a los asistentes que, en elecciones de mitad de mandato anteriores, el partido del presidente suele perder escaños en el Congreso. Esto ocurrió durante el primer mandato de Trump, cuando los demócratas arrebataron docenas de escaños en la Cámara de Representantes y lograron el control de la misma y lanzaba entonces una advertencia: "Vamos a cambiar eso", afirmó.

Derrotar al comunismo

En uno de sus pasajes destacó que se tendrá fronteras seguras, impuestos bajos y cero delincuencia. Y se trabaja por lograr la independencia y el dominio energético de EEUU.

Al mismo tiempo prometió que se mantener el apoyo a "los héroes de nuestras fuerzas armadas, a nuestros veteranos y a nuestras fuerzas del orden" para afirmar que "¡Y, sobre todo, derrotaremos al comunismo en Estados Unidos!".

El presidente se refirió a lo que considera como la adopción del comunismo por parte de algunos demócratas: “En estas elecciones, los demócratas han postulado al grupo de candidatos a la Cámara y al Senado más extremista y peligroso que jamás haya aspirado a un cargo. Esta gente es de extrema izquierda, son comunistas”.

Al electorado republicano les instó a que fingieran que su nombre está en la boleta en la próxima contienda electoral, y añadió: "Solo una vez más, porque si perdemos, perderán su frontera. Perderán sus recortes de impuestos. Perderán su seguridad y protección. Perderán su riqueza".

El mandatario dijo que EEUU heredó la frontera "más peligrosa de la historia de Estados Unidos, con una afluencia de 25 millones de inmigrantes ilegales. Hoy tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de nuestro país. Tenemos el nivel más bajo de inmigración ilegal registrado".

"En los últimos 16 meses, se ha alcanzado la cifra histórica de cero inmigrantes ilegales admitidos en Estados Unidos", afirmó.

En su presentación recordó que su Administración designó a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, "algo que ningún otro presidente tuvo el valor de hacer".

"El flujo de fentanilo que cruza nuestra frontera ha disminuido un 60 % y, en cuanto a la entrada a través de océanos, mares y —lo más importante— el Golfo de Estados Unidos, el contrabando de drogas ha caído un 97 %", celebró.

En un momento de su discurso enfatizaba en un tema que ha sido bien popular, el de los impuestos: "Pusimos miles de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras mediante los mayores recortes de impuestos de la historia: sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extra y sin impuestos sobre la Seguridad Social".

Dividendo Trump - 5 mil dólares

El presidente Trump anunció que se distribuirían 5.000 dólares a cada adulto estadounidense —lo que denominó el "dividendo Trump"— si los republicanos ganan en noviembre. Afirmó que esto es posible "porque nos ha ido muy bien y porque nuestro país está generando muchos ingresos".

"Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos —ambas cámaras—, gracias a nuestro tremendo éxito económico... gracias a nuestra enorme fortaleza y éxito económico, otorgaré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América", declaró a los asistentes, quienes celebraron la iniciativa.

Trump celebró el acuerdo petrolero con Venezuela, señalando que el vasto suministro del país se incorporaba a las reservas de Estados Unidos, a las que calificó como "las más grandes del mundo".

"Es el mayor acuerdo petrolero y, probablemente, el mayor acuerdo en la historia de nuestro país. 65.000 millones de barriles son nuestros y, ¿saben cuánto dicen que durará? 500 años", comentó y en un momento de su alocución dijo que en Venezuela el petróleo está a ras de suelo.

Al finalizar su intervención sentenció: "¡Estados Unidos no está en venta, y no negociamos con comunistas, socialistas ni lunáticos de la izquierda radical!".

De nuevo el presidente Trump se dirigirá a los asistentes a esta inusual reunión partidista mañana jueves en horas de la noche. Unos 56 oradores están anunciados para esta segunda y final jornada de los republicanos en Dallas.

Paralelamente a este evento, se ha organizado la protesta principal de We the People en Dallas, llamada Rally for Democracy, que se realizará mañana jueves 10 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m. en Dallas City Hall Plaza.

Este evento forma parte de las actividades organizadas por una coalición de grupos demócratas y aliados en rechazo a a la convención de los republicanos.