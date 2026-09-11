Cubanoamericano Ted Cruz lleva mensaje anticomunista a Dallas

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DALLAS - Uno de los primeros en hablar este jueves en la jornada final de la Convención Nacional Republicana de Medio Término, celebrada en Dallas, Texas, fue el senador cubanoamericano Ted Cruz, con un fuerte mensaje anticomunista.

El legislador de Texas, quien se ha consolidado como una figura de peso y reconocimiento entre los conservadores desde su llegada al Senado en 20213, recurrió a su historia personal: “Para mí y para mi familia, el comunismo no es abstracto ni teórico. Mi familia ha sangrado y ha sido encarcelada y torturada por comunistas en Cuba”.

En múltiples ocasiones, el hijo del matancero Rafael Bienvenido Cruz, quien huyó del régimen de Fidel Castro en Cuba, ha ofrecido el testimonio de su familia.

En el discurso del jueves advirtió de una “alianza rojo-verde” de comunistas e islamistas dentro del Partido Demócrata y afirmó que “odian a los cristianos, odian a los judíos, odian el capitalismo, odian la Constitución y odian a Estados Unidos”.

El abogado, graduado con honores de la Facultad de Leyes de Harvard, con experiencia como secretario judicial en la Corte Suprema de EEUU y como procurador general de Texas, dijo que la sharia “no tiene lugar en América”.

Para el senador, el conjunto de normas religiosas del islam derivadas principalmente del Corán, con interpretaciones elaboradas a lo largo de siglos por juristas musulmanes es “fundamentalmente incompatible con la Constitución” de los Estados Unidos.

“Debemos alzarnos y derrotar a los comunistas. Debemos alzarnos y derrotar a los islamistas. Y juntos, brazo con brazo, debemos salvar a Estados Unidos”, sentenció.

En la cita de Dallas mencionó los atentados del 11 de septiembre, el asesinato de Charlie Kirk y un llamado a las urnas de noviembre. “El odio que mató a Charlie Kirk, que derribó las Torres Gemelas, que provocó dos intentos de asesinato contra el presidente Trump, no deja de empeorar".