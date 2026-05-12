25 cubanos han jugado ya en esta temporada de Grandes Ligas

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Ya son 25 los cubanos que han jugado en esta temporada de Grandes Ligas, aunque el récord de 34, logrado el año pasado, parece bastante difícil de igualarse o superarse.

Algunos de estos 25 han tenido un paso efímero y otros apenas recién ascendieron en la última semana, mientras que varios más esperan en Ligas Menores la ansiada llamada a MLB.

Los 25 que hasta ahora han actuado en la presente campaña están distribuidos en 20 equipos diferentes, con los Medias Rojas de Boston, Medias Blancas de Chicago, Mets de Nueva York, Angelinos de Los Angeles, los Nacionales de Washington, los Azulejos de Toronto y Atléticos, como los únicos con más de un cubano en sus filas.

Boston cuenta con su cerrador Aroldis Chapman, el más veterano de todos los nacidos en la isla, en su decimoséptima campaña, mientras que el abridor Johan Oviedo está ahora mismo en la lista de lesionados y podría regresar después del Juego de las Estrellas, en julio.

Los Medias Blancas tienen al antesalista Miguel Vargas y al receptor Edgar Quero, y los Angelinos al jardinero Jorge Soler y al tercera base Yoán Moncada.

Los Mets comenzaron el año con el patrullero central Luis Robert Jr, actualmente en la lista de lesionados, al tiempo que reclamaron al utility Andy Ibáñez de la lista de waivers de los Atléticos y firmaron al relevista zurdo Cionel Pérez, despedido por los Nacionales.

Además de Ibáñez, liberado el mes pasado, los Atléticos tuvieron al derecho Luis Danys Morales, enviado a las Menores por bajo rendimiento.

Pérez compartió brevemente en Washington con el derecho Orlando Ribalta, quien se mantiene en el equipo de la capital.

Y los Azulejos recién llamaron al derecho Yariel Rodríguez, mientras que el también diestro Lázaro Estrada está en la lista de inhabilitados, tras lanzar sólo cuatro innings en blanco en un juego esta campaña, sin que se conozca una fecha estimada para su vuelta a la acción.

Otros cubanos en MLB en el 2026 son los relevistas Raisel Iglesias (Bravos de Atlanta), Yennier Cano (Orioles de Baltimore), Adrián Morejón (Padres de San Diego) Kendry Rojas (Mellizos de Minnesota), y Franco Alemán (Guardianes de Cleveland).

Completan la lista los jardineros Andy Pagés (Dodgers de Los Angeles), Yordán Alvarez (Astros de Houston), Lourdes Gurriel Jr (Diamondbacks de Arizona), Adolis García (Filis de Filadelfia) y Randy Arozarena (Marineros de Seattle), así como el bateador designado Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay) y el segunda base César Prieto (Cardenales de San Luis).

Asimismo, el utility José Barrero fue colocado en el tax squad por los Orioles, a la espera de los movimientos requeridos para su activación con el principal equipo de Baltimore.

En Triple A de sus respectivas organizaciones, tocan fuerte a las puertas de MLB Víctor Mesa Jr y Raynel Delgado (Rays), Yanquiel Fernández y Ernesto Martínez, ambos de los Yankees de Nueva York, ambos de los Yankees de Nueva York, Víctor Labrada (Marineros), Víctor Mederos (Bravos), Bryan Ramos (Orioles) y Dairon Blanco (Rangers de Texas).

Mesa Jr, Yanquiel Fernández, Mederos, Ramos y Blanco ya tienen experiencia previa en las Mayores, mientras que Martínez Jr, Delgado y Labrada aún ansían debutar al máximo nivel.

Sin embargo, para todos ellos, a menos que ocurra alguna emergencia en sus equipos, el posible ascenso no se produciría hasta septiembre, cuando se amplían los rosters para el final de la temporada.