"No se han reportado bajas estadounidenses", asegura Comando Central de EEUU

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) calificó este domingo como “falsas” las afirmaciones del régimen iraní sobre supuestas bajas y daños significativos a fuerzas e instalaciones estadounidenses, en medio de la escalada militar en el Medio Oriente.

En un mensaje en X, el comando desmintió que 50 militares estadounidenses hayan muerto como consecuencia de los ataques atribuidos a Irán. “MENTIRA. No se han reportado bajas estadounidenses”, indicaron.

CENTCOM también negó que un buque de la Armada estadounidense haya sido alcanzado por misiles, como aseguró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

“MENTIRA. Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido alcanzado. La Armada está en pleno funcionamiento”, señaló el comunicado.

Asimismo, el mando militar estadounidense rechazó versiones sobre daños graves en varias bases. “Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado a las operaciones”, sostuvo.

Este sábado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien calificó la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump como “la operación aérea más letal, más compleja y más precisa de la historia”, advirtió que si se dañan vidas estadounidenses, Washington responderá con fuerza.

“Si matan o amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo (…) los perseguiremos y los mataremos”.