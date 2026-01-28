Nasry Asfura asume como Presidente de Honduras 

Getting your Trinity Audio player ready...

Tal como está previsto en las leyes hondureñas, este 27 de enero asumió la presidencia del país Nasry Asfura, para el período 2026-2030, con la promesa de “trabajar con humildad” y sin “distinguir entre colores políticos”, dijo en su primer discurso como mandatario de la nación.

El Congreso Nacional de Honduras fue sede del acto de toma de posesión Asfura, del Partido Nacional y quien ganó las elecciones del pasado 30 de noviembre con un resultado ajustado frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal; ambos a 20 puntos adelante de la oficialista Rixi Moncada.

“Honduras, para servirte estamos”, aseguró Asfura en la juramentación de su cargo acompañado por su esposa y dos hijas, en una ceremonia frente a los diputados nacionales recién electos, a quienes “suplicó” que aprueben las leyes que ayuden a salir adelante al país.

Entre las prioridades de su presidencia, Asfura mencionó la descentralización del gobierno nacional, hacer frente a la inseguridad, aumentar los estándares de la salud y la educación públicas, potenciar el turismo y las inversiones como fuente de empleos y mejorar la infraestructuras por todo el país.

El presidente Asfura también afirmó se le dará prioridad a los programas sociales, “sin distingo de colores políticos, para todo un pueblo”, aseveró.

En un mensaje conciliador, el primer mandatario hondureño dijo que trabajaría por un país sin divisiones. “No es con insultos, venganza o con odio que vamos a salir adelante. Los hondureños queremos paz y prosperidad, y en eso nos vamos a enfocar. Empeño alma, vida y corazón para hacerlo”, destacó.

En el mismo acto, el presidente Asfura firmó los primeros decretos aprobados por el Congreso Nacional. El primero estuvo relacionado con la ampliación a 125 empresas dentro del régimen de importación temporal, que beneficiará a 47 mil hondureños con nuevos empleos directos.

La segunda legislación sancionada fue la autorización al presidente Asfura para la venta del avión presidencial, y un tercer decreto fue convertido en ley, el cual expande los servicios educativos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a los Departamentos donde aún no tiene presencia.

A su salida del Congreso Nacional, el nuevo presidente hondureño se dirigió a un grupo de simpatizantes que le ovacionaban, a quienes agradeció su apoyo. “Gracias a todos los que lucharon por nuestra querida Honduras”, reportan medios locales.

Reacciones en Miami y Washington

Desde la ciudad de Miami, en Florida, donde vive una numerosa diáspora hondureña, la líder comunitaria Marcela Caro aseguró a Martí Noticias que con la llegada de Asfura a la presidencia de Honduras comienza una nueva etapa para el país.

“El presidente Nasry tiene que enfocarse en reforzar la economía, generar empleos, combatir la corrupción, mejorar la seguridad y la educación para volver a recuperar esa esperanza y esa confianza que el pueblo hondureño necesita y sobre todo defender siempre se democracia”, señaló.

Entretanto, desde Washington, los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez expresaron su apoyo a la nueva Administración hondureña.

“Confío en que esta nueva etapa fortalezca las relaciones con EEUU, impulse el crecimiento económico y abra más oportunidades para el pueblo hondureño. Una Honduras próspera y democrática es clave para la estabilidad y el progreso de nuestro hemisferio”, escribió Salazar en X.

El representante Giménez aseguró que seguirían “fortaleciendo los vínculos entre nuestras naciones para crear grandes oportunidades para nuestros pueblos. Un nuevo amanecer para la hermana República de Honduras”, dijo también en la red social X.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo con el 40.27 por ciento de los votos, luego de varias semanas de incertidumbre tras las elecciones del 30 de noviembre, con denuncias de irregularidades en la transmisión de las actas electorales.

Como mandatario electo, Asfura visitó Estados Unidos, donde se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio. “Fue un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras Nasry Asfura y felicitarlo por su victoria electoral”, aseguró Rubio tras ese encuentro.

Durante la campaña electoral, Asfura aseguró que daría prioridad a la relación con los Estados Unidos, al que calificó como un importante aliado comercial de Honduras. Días antes de la elección, recibió el respaldo público del presidente Donald Trump.

Tras la declaratoria oficial, el secretario Rubio felicitó al mandatario electo Asfura en una llamada telefónica. “EEUU espera seguir fortaleciendo la sólida alianza con Honduras en beneficio de ambos países”, escribió en X.

Además de reunirse con el secretario Rubio, el presidente electo Asfura también sostuvo un intercambio con el secretario de Comercio Howard Lutnick, con quien dialogó sobre inversión y cooperación económica.