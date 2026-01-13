Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry Asfura

Getting your Trinity Audio player ready...

“Fue un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras Nasry Asfura al Departamento de Estado y felicitarlo por su victoria electoral”, aseguró el secretario de Estado Marco Rubio tras un encuentro este lunes con el político hondureño.

En una publicación en X, el secretario Rubio dijo que en la reunión reafirmaron “el compromiso de fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero”.

En el encuentro, Rubio “elogió al pueblo hondureño por su firme participación democrática en las elecciones del 30 de noviembre en Honduras”, destacó Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado.

El funcionario señaló que el secretario Rubio “recibió con beneplácito” el compromiso de Asfura de trabajar en prioridades comunes, entre ellas “las iniciativas regionales en curso” para la estabilidad en Venezuela.

También conversaron “sobre la importancia de luchar contra la delincuencia transnacional, fortalecer la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal”, aseveró el viceportavoz Pigott.

Durante la reunión, el secretario Rubio subrayó la importancia de continuar la cooperación en materia de seguridad entre EEUU y Honduras, “que incluye mantener el tratado bilateral de extradición”, trascendió.

Tras 24 días de incertidumbre tras las elecciones del 30 de noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo, con el 40.27 por ciento de los votos.

Tras la declaratoria oficial, el secretario Rubio felicitó al mandatario electo Asfura en una llamada telefónica. “EEUU espera seguir fortaleciendo la sólida alianza con Honduras en beneficio de ambos países”, escribió en X.

Además de reunirse con el secretario Rubio, el presidente electo Asfura también sostuvo un intercambio con el secretario de Comercio Howard Lutnick, con quien dialogó sobre inversión y cooperación económica.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos centramos en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados concretos para Estados Unidos y nuestros socios”, escribió en X el secretario Lutnick.

Durante la campaña electoral, Nasry “Tito” Asfura, candidato por el Partido Nacional, aseguró que daría prioridad a la relación con Estados Unidos, al que calificó como un importante aliado comercial de Honduras.

En Tegucigalpa, Asfura se había reunido con Colleen A. Hoey, encargada de negocios de EEUU, quien destacó el compromiso de trabajar para poner fin a la inmigración ilegal, y aumentar la seguridad y el crecimiento económico.