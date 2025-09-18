Rapero cubano El Funky obtiene la residencia de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El rapero cubano Eliecer Márquez Duany, mejor conocido como El Funky, informó este jueves junto a su abogado que obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos.

El músico, uno de los artistas que participó del icónico tema “Patria y Vida”, corría riesgo de ser deportado debido a supuestos cargos en sus antecedentes penales en Cuba.

"Llevas cuatro años luchando. Tu residencia ahora es de octubre de 2021", explicó el abogado Miguel Inda-Romero en un video que compartió el artista en sus redes sociales.

El Funky, por su parte, dijo sentirse agradecido con Dios y con todos los que pusieron su granito de arena.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió un mensaje de felicitación al rapero. El artista, exiliado de Cuba, ha sido una de las voces más visibles contra el régimen.





"Felicidades porque logró la residencia norteamericana. Estamos encantados de que mi oficina pudo hacer algo por él", comentó.

"Sabíamos que si a El Funky lo deportaban a Cuba iba a terminar como los otros dos que escribieron Patria y Vida con él".

Salazar dijo que espera que "todos los cubanos logren libertad... No solo El Funky se merece eso, sino todo el pueblo cubano".