William Scull vuelve al ring para relanzar su carrera 

Después de su pálida actuación ante el mexicano Saúl “Canelo” Alvarez, pocos creían que el cubano William Scull recibiría una nueva oportunidad en el boxeo profesional.

Sin embargo, la ocasión llegó para el matancero Scull, con récord de 23-1 (9 KOs), quien subirá al cuadrilátero este sábado 31 de enero en Kolding, un páramo helado de Dinamarca, para enfrentar en diez asaltos al ídolo local Jacob Bank, invicto en 17 combates.

El cubano recibió la oportunidad de su vida el pasado 25 de mayo ante el Canelo, pero se limitó a correr en reversa y a cobrar ocho millones de dólares, la mayor bolsa de toda su carrera, mientras el mexicano, con evidentes signos de frustración, lo perseguía por todo el encerado, sin lograr conectarle golpes efectivos.

Scull no hizo gala de su apodo de “El Indomable” en esa pelea, que fue un capítulo más de la larga historia de decepcionantes actuaciones de púgiles cubanos, que arrastran al profesionalismo su pasado amateur, efectivo en ese nivel, pero aburrido en el boxeo rentado, olvidándose de que se trata, sobre todo, de un espectáculo por el que el público paga y bien caro.

No es por la derrota en sí, sino de la manera en que se pierde.

Una semana antes, el pasado sábado 24, el campeón olímpico Andy Cruz, matancero como Scull, cayó por decisión mayoritaria ante el estadounidense Raymond Muratalla, en un pleito en el que estaba en juego la corona del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Cruz llegó a tener ventajas en las tarjetas en los asaltos intermedios del combate disputado en Las Vegas, pero en los dos últimos rounds puso la marcha atrás, cuando debió presionar a su rival, y eso terminó costándole la victoria.

Ahora le toca a Scull, quien reside en Alemania, relanzar su carrera para tratar de ponerse nuevamente bajo los reflectores de la división supermediana.

Su rival, de 24 años, no luce tan exigente, a pesar de su récord inmaculado en 17 peleas, nueve de ellas decididas antes del límite.

Bank nunca ha peleado fuera de Dinamarca y sus contrincantes anteriores carecen de un renombre que permita aquilatar su verdadero potencial.

Saltar el escollo en la fría Dinamarca es el primer paso que debe dar Scull para aspirar a volver a escenarios más cálidos.