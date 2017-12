Venezolanos reclaman en las calles el pernil navideño prometido por Maduro

El ministro de Agricultura Urbana de Venezuela, Freddy Bernal, se sumó hoy al conflicto que rodea la fallida promesa del pernil navideño, alegando que 2,200 toneladas de pernil se encuentran retenidos en Colombia.

"Informo a Venezuela que 2.200 toneladas de pernil están

retenidas en Colombia", dijo Bernal en un mensaje publicado en su

cuenta de Twitter, y señaló que "el saboteo no sólo es" de Estados

Unidos "al congelarle las cuentas a los que les venden comida al

país".

"Ahora el gobierno colombiano desde hace 7 días mantiene retenido

los perniles en la frontera de Paraguachón" (entre La Guajira y el

estado venezolano Zulia), agregó.

Grupos de venezolanos de zonas humildes han protestado en los

últimos días en distintos puntos del país al no llegarles el pernil

navideño prometido por Maduro para seis millones de familias que

reciben alimento de los denominados Comités Locales

de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El presidente venezolano,Nicolás Maduro, acusó a Portugal por la falta de este alimento tradicional en Navidad que prometió repartir al pueblo.

Según dijo Maduro este miércoles, la falta de perniles navideños

se debe a un sabotaje por parte de Portugal, pero este país negó hoy

que tenga alguna responsabilidad en los fallos de abastecimiento de

este producto y dijo que no tienen "ese poder de sabotear" la

importación del alimento.

La empresa agroalimentaria portuguesa Raporal reveló hoy que el Gobierno venezolano debe 40 millones de euros a varias firmas lusas por un cargamento de jamones navideños enviado en 2016 y dijo que desconoce que exista un sabotaje de Portugal sobre las exportaciones de este producto a Venezuela.

La compañía explicó en un comunicado que el Gobierno venezolano compró 14.000 toneladas de carne en 2016 por 63,5 millones de euros a un grupo de empresas portuguesas, entre ellas la propia Raporal, de los cuales todavía

debe 40 millones.

"Raporal no conoce ningún acto de sabotaje de Portugal sobre el abastecimiento de pernil de cerdo (jamones) a Venezuela y confirma

que es Venezuela quien no ha cumplido puntualmente sus obligaciones

de pago por los abastecimientos de 2016", señala la compañía, que

recalca que este año no ha suministrado nada a Venezuela.

(Escrito por Pablo Alfonso con información de EFE y redes sociales)