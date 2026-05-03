Venezolanos exigen liberación de presos políticos en jornada mundial de protestas (VIDEO)

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Venezolanos se movilizaron en varias ciudades del país y en otras partes del mundo para exigir la liberación de los cerca de 500 presos políticos aún bajo custodia del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Videos y fotos publicadas en redes sociales por Vente Venezuela mostraron las manifestaciones de los venezolanos con carteles, fotos de los presos políticos y caravanas de motocicletas en Carabobo, Zulia, Vargas, Aragua y la Parroquia El Junquito. Los manifestantes también reafirmaron que ya es el momento de realizar elecciones en ese país.

El partido que lidera la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien hizo esta convocatoria, también mostró en X imágenes de las manifestaciones en varias ciudades del mundo, entre ellas Miami, Houston, Winnipeg, Ottawa, Montreal, Oslo, Londres, Málaga, Frankfurt, Buenos Aires y São Paulo.

En Miami, los venezolanos se reunieron en el Downtown Doral Park, en el sur de la Florida, con pancartas, banderas y consignas, con el fin de enviar un mensaje al mundo de que no olvide a quienes siguen detenidos por razones políticas en Venezuela. Autoridades locales y activistas acompañaron la jornada, con testimonios y llamados a la justicia.

“Mientras más personas sigamos siendo eco de la necesidad de los venezolanos allá, de la cantidad de presos políticos que siguen en Venezuela, ese mensaje tiene que seguir resonando en Washington”, declaró a Martí Noticias Rafael Pineyro, concejal de la ciudad del Doral.

El teniente José Rodríguez Araña, otro de los participantes de esta convocatoria en Miami, lo hizo con la foto de los seis miembros de su familia presos por motivos políticos en Venezuela.

“Están detenidos, simplemente, por ser mis familiares, por una represalia que está tomando el régimen venezolano, no sólo contra mi familia, también hay varias familias que están sufriendo esta persecución, una antigua práctica nazi”, declaró.

“No podemos olvidar, no solamente a los 500 presos, sino a los casi 30 millones de venezolanos que están allá y que siguen presos bajo las mazmorras y bajo las garras de un régimen que no se ha ido”, dijo a Martí Noticias otro de los manifestantes en el Doral Park.

“Al agradecer al presidente Trump, a Estados Unidos, la salida del responsable del régimen, nosotros tenemos que exigirle que termine la tarea”, agregó.

Una de las manifestaciones más importante en Venezuela de esta convocatoria estaba prevista en Caracas para las 5 p.m. de este domingo 3 de mayo ante El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunciado por organizaciones de derechos humanos como centro de detención de presos políticos.

“Quiero invitarlos a todos, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo 3 de mayo a las doce del mediodía, hora Caracas, en más de ciento veinte ciudades en distintas partes del mundo para levantar nuestra voz por todos los presos y perseguidos que existen en Venezuela. Todavía son más de quinientos presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas en esta hora”, dijo María Corina Machado en el video de su convocatoria a estas manifestaciones.

La líder opositora venezolana está fuera de su país desde diciembre pasado. En su llamado a estas manifestaciones afirmó que eran para mantener visible la situación de los detenidos en Venezuala y exigir cambios políticos en el país.

Durante la cobertura de Martí Noticias de la reanudación de vuelos directos entre Miami y Caracas, Alfredo Romero, presidente de la organización Foro Penal, aseguró que en Venezuela se mantienen actualmente 454 presos políticos, entre ellos 186 militares, a pesar de las excarcelaciones registradas desde enero de este año.