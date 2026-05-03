María Corina Machado convoca a jornada mundial de protestas en defensa de los presos políticos

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La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó para este domingo una jornada de protestas y concentraciones en Venezuela y en más de 120 ciudades del mundo, en respaldo a los presos políticos y personas perseguidas por razones políticas en el país.

El llamado fue difundido a través de sus redes sociales, donde instó a alzar la voz por quienes permanecen detenidos y por sus familias. En un video publicado en su cuenta de X, Machado afirmó que las movilizaciones buscan que la comunidad internacional escuche el reclamo por la libertad, la justicia y la democracia en Venezuela.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza”, expresó la dirigente opositora al anunciar la convocatoria para este 3 de mayo.

Según la información difundida por los organizadores, se establecieron más de 20 puntos de concentración dentro del país. En Caracas, una de las convocatorias principales está prevista frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, centro de reclusión señalado por organizaciones de derechos humanos como lugar de detención de presos políticos.



Las protestas también fueron convocadas en numerosas ciudades del exterior, entre ellas Madrid, Barcelona, Miami, Bogotá y Buenos Aires, así como en otros países de Europa y América, donde residen comunidades venezolanas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen encarceladas al menos 454 personas consideradas presos políticos, entre ellas ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.

El Gobierno venezolano niega la existencia de presos políticos y sostiene que las detenciones responden a la comisión de delitos, una postura rechazada por organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición.



Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, reiteró que la jornada de este domingo forma parte de una movilización cívica pacífica para mantener visible la situación de los detenidos y exigir cambios políticos en el país.