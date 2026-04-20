María Corina Machado dice que volverá a Venezuela este año

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La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que espera regresar a Venezuela antes de finales de 2026 para participar en la transición política y exigir la convocatoria de elecciones libres y transparentes.

En declaraciones a la agencia Reuters, Machado sostuvo que el país necesita acelerar el proceso hacia una nueva institucionalidad democrática.

Durante el fin de semana la Premio Nobel de la Paz participó en actos con exiliados en Madrid y encabezó una concentración en la Puerta del Sol, donde miles de asistentes reclamaron la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. También sostuvo reuniones con dirigentes del opositor Partido Popular español, entre ellos Alberto Núñez Feijóo.

Durante uno de esos actos, Machado afirmó que la actual gobernante interina, Delcy Rodríguez, debe avanzar más allá del desmontaje de la estructura represiva heredada del chavismo y abrir paso a un sistema institucional democrático.

“La señora Delcy Rodríguez está llevando a cabo una tarea de desmontaje de una estructura represiva y estructura de represión, falta ahora avanzar en la nueva Venezuela que emerge, en el entramado democrático institucional y para ello, como ustedes han constatado en ese grito que vimos en Sol, es el clamor por unas elecciones limpias”.

Machado insistió en que la celebración de elecciones no puede producirse mientras existan presos políticos y centros de detención denunciados por torturas. En sus intervenciones en Madrid reclamó la liberación de todos los detenidos por razones políticas y el cierre de instalaciones como el Helicoide y otros centros denunciados por organizaciones de derechos humanos.

“187 de ellos son militares, ni un solo preso político militar ha sido liberado este año… el desmontaje de los centros de tortura que permanecen abiertos”.

Paralelamente, Reuters informó que las autoridades venezolanas anunciaron medidas de detención alternativas para más de 50 personas procesadas o encarceladas por razones políticas. Sin embargo, hasta ahora familiares de los detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos no han confirmado la identidad de los beneficiados ni si realmente recuperaron su libertad.

Entre quienes reaccionaron está Andreina Baduel, quien exigió una fe de vida de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020 y cuyo paradero sigue sin conocerse públicamente.

Grupos como Foro Penal han advertido en ocasiones anteriores que este tipo de anuncios oficiales suele tardar días en verificarse y que muchas veces las llamadas “excarcelaciones” terminan siendo arresto domiciliario, régimen de presentación o restricciones de movimiento, sin una libertad plena.

Machado reiteró finalmente que cualquier proceso electoral en Venezuela debe producirse únicamente después de liberar a todos los presos políticos, cerrar los centros de tortura y reconstruir las instituciones democráticas del país.