Unión Eléctrica pronostica nuevo récord de apagones en una misma semana en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Los apagones en Cuba rompen un nuevo récord en una misma semana cuando este 5 de julio un 72% de todo el país sufrirá otro corte de electricidad en el horario de mayor consumo, de acuerdo en el pronóstico de déficit de generación de electricidad anunciado por la estatal Unión Eléctrica (UNE) en la isla.

La afectación prevista por la UNE es de 2.300 MW y supera el récord anterior reportado sólo 48 horas antes, el pasado viernes 3 de julio, que dejó a oscuras de forma simultánea en el horario pico a un 71 % de toda la isla.

Esta crisis se agrava por la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal planta generadora del país, además de un rosario de otras unidades paralizadas por roturas o mantenimiento en Mariel, Nuevitas, Felton, Santa Cruz y Santiago de Cuba.

Actualmente, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica en Cuba no están funcionando por averías o mantenimiento.

El nuevo récord de apagones este domingo en Cuba se pronostica un día después de que este 4 de julio el sistema eléctrico permaneció afectado durante las 24 horas con cortes que alcanzaron un déficit de 2.201 MW.

Con el recrudecimiento de los apagones en la isla, también se han intensificado las protestas y cacerolazos de los cubanos. En su reporte de manifestaciones de junio, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas, un nuevo récord, muestra del aumento del descontento social en la isla. La crisis eléctrica fue la principal razón de estas manifestaciones, de acuerdo con el reporte.