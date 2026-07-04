¿Qué pasa en Cuba que cambia el valor de las divisas pero no los precios?

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El precio del dólar en el mercado informal cubano ha registrado una caída significativa en los últimos días hasta volver a elevarse en cuestión de horas.

Tras alcanzar un máximo de 695 pesos cubanos (CUP) el pasado 21 de junio, la divisa descendió hasta situarse alrededor de los 610 CUP en poco más de una semana, de acuerdo con el monitor de tasas de cambio de Martí Noticias, elaborado con datos del medio independiente El Toque.

Al momento de publicar este nota los valores eran 650.29 para el dólar, 750 el euro y 490 la moneda libremente convertible.

Esta oscilación ha generado expectativa entre los ciudadanos, quienes esperan un alivio en el costo de la vida. Sin embargo, en los mercados y en los negocios privados, los precios de los alimentos y otros productos básicos permanecen prácticamente sin cambio.

Cubanos entrevistados por la agencia AFP ofrecieron sus opiniones sobre la problemática de los altos precios en su vida diaria.

"Porque bueno, usted va a cualquier Mipyme de esta y consigue lo que no consigue en ningún lugar. Lo que pasa es que está muy caro", señaló uno de los testimonios recogidos.

"Realmente es muy lastimoso que personas como yo y como tantos otros hayamos estudiado tanto, hemos estudiado en la universidad, nos hemos graduado, hemos trabajado tanto y que tengamos un salario que no puede dar abasto para comprar las cosas que venden", afirmó otra de las personas consultadas.

Por su parte, el periodista independiente y analista Julio Aliaga Pesant comentó desde La Habana que representa una contradicción que el dólar retroceda en un escenario marcado por prolongados apagones, escasez de combustible y una nula producción nacional de alimentos básicos como el arroz.

El analista explica que el desplome de la divisa no es resultado del libre mercado, sino de una maniobra coordinada por el oligopolio, que conforman entre 20 y 30 grandes micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) importadoras, las cuales controlan cerca del 70% de los alimentos que entran al país.

Por su parte, el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo, en conversación con Martí Noticias se pronunció sobre cómo los precios se mantienen o incluso se elevan mientras el dólar baja su valor en el mercado cambiario informal.

Amor Bravo sostiene que la economía de la isla se encuentra completamente fracturada debido al sistema imperante.

Según el experto, existe una desconexión profunda entre el sector externo, que es el que determina el comportamiento del tipo de cambio según la abundancia o escasez de divisas, y el mercado interno.

"Como no hay conexión con el mercado interno, lo que ocurre es que hay una escasez estructural de bienes y servicios por la improductividad general del sistema, y eso hace que la demanda siempre sea superior a la oferta y provoca una continua tensión de los precios a aumentar", explicó el economista.

Ante la falta de producción e incentivos dentro de la isla, el especialista concluye que la oferta interna no logra estabilizarse. Esta fractura económica, según el análisis, genera escenarios donde las condiciones de carácter político terminan prevaleciendo sobre las leyes económicas del mercado.