Un cara a cara entre Zelenskyy y Putin, a petición de Kiyv

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Ucrania ha pedido formalmente a Turquía que organice una reunión directa entre Volodymyr Zelenskyy y Vladimir Putin para intentar reactivar las negociaciones de paz, que están estancadas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, confirmó que Ucrania se dirigió directamente a Ankara y también a otras capitales para que fomenten este encuentro entre los mandatarios de Rusia y Ucrania.

Para Ucrania es importante que la cumbre no sea en Rusia ni en Bielorrusia.

Sybiha no reveló cómo había respondido Ankara a la propuesta. Turquía ya ha mediado antes, como en 2022 en Estambul, pero es vista como un posible anfitrión viable.

El canciller ucraniano dijo mencionó que podrían participar también los presidentes de Turquía y Estados Unidos.

En el día de hoy el vice primer ministro Oleksi Kuleba denunció que un ataque con drones rusos impactaron infraestructuras del puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro.

Los muelles, los almacenes, la infraestructura ferroviaria y las instalaciones de los operadores portuarios resultaron dañados en el ataque, escribió Kuleba en Telegram.