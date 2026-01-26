Trump y Walz confirman diálogo sobre Minesota tras muertes vinculadas a operativos de ICE

El presidente Donald Trump indicó este lunes en su red social Truth Social, que había conversado telefónicamente con el gobernador demócrata de Minesota, Tim Walz, señalando que el zar fronterizo, Tom Homan visitará el estado próximamente.

“El gobernador Tim Walz me llamó con la solicitud de trabajar juntos con respecto a Minnesota. Fue una muy buena llamada y, de hecho, parecíamos estar en una longitud de onda similar. Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan lo llamara, y que lo que estamos buscando son todos y cada uno de los criminales que tengan bajo su custodia. El gobernador, de manera muy respetuosa, entendió eso, y hablaré con él en un futuro cercano. Estaba contento de que Tom Homan fuera a Minnesota, ¡y yo también lo estoy! Hemos tenido un ÉXITO tan tremendo en Washington, D.C., Memphis, Tennessee, y Nueva Orleans, Luisiana, y prácticamente en cualquier otro lugar que hemos “tocado” e, incluso en Minnesota, el crimen ha bajado mucho, ¡pero tanto el gobernador Walz como yo queremos hacerlo mejor!

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”

En una conferencia de prensa, el gobernador Walz indicó que la llamada había sido productiva, y que estuvo encaminada a buscar una solución a lo que ocurre en su estado, luego de que un segundo ciudadano estadounidense muriera a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tenemos rabia, pero no renunciaremos a la esperanza. Creemos en la paz”, dijo Walz, indicando que el presidente Trump debe retirar del estado a los 3,000 agentes de ICE que han llegado al estado.

“Creemos que el presidente debe retirarlos del estado antes de que maten a otra persona”, adujo el gobernador.

El pasado sábado, un agente federal de inmigración disparo contra Alex Pretti, un estadounidense de 37 años de edad, ocasionándole la muerte, lo que ha causó protestas masivas en el estado durante el fin de semana. Funcionarios federales indicaron que Pretti se acercó a los agentes con una pistola de 9 milímetros y se resistió a ser desarmado, mientras que testigos han puesto en duda si Pretti, un enfermero de Cuidados Intensivos, representaba una amenaza para los agentes.

Esta muerte a mano de los uniformados, prosigue a la ocurrida en enero 7 de este año, cuando Renee Good, una mujer estadounidense y madre de tres hijos, recibió cuatro disparos por parte de agentes de ICE, de acuerdo a un informe médico obtenido por Fox News Digital.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en su momento que el agente de ICE disparó en defensa propia, después de que Good usara su SUV Honda Pilot de una manera que representaba una amenaza.



