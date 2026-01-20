Exclusiva: ICE arresta en Florida cuatro cubanos con delitos graves

Getting your Trinity Audio player ready...

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron en Florida a cuatro inmigrantes ilegales de origen cubano con extensos antecedentes criminales, entre ellos tres convictos por homicidio y un delincuente violento con múltiples cargos, durante una operación realizada entre el 9 y el 12 de enero, dijo un vocero en exclusiva a Martí Noticias.

La acción fue ejecutada por Operaciones de Control y Expulsión de ICE e Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), como parte de un esfuerzo conjunto para localizar y detener a lo que las autoridades describieron como “algunos de los peores criminales ilegales” en el estado.

Los detenidos

Uno de los arrestados es Nelson Vladimir González Del Pino Rodríguez, condenado por asesinato en segundo grado, múltiples agresiones agravadas contra agentes del orden, resistencia violenta al arresto, fuga de custodia y varios casos de conducción bajo los efectos del alcohol. González Del Pino cumplió una condena de 10 años de prisión por homicidio y agresión a un policía. Fue arrestado el 12 de enero en Hialeah por agentes de ICE y ATF.

También fue detenido Camilo Argüelles Mendoza, condenado por homicidio —un delito agravado— que le valió una sentencia de 20 años, además de cargos por hurto y fraude con condenas de 15 años, así como agresión y resistencia a un oficial, con penas adicionales de cinco años. Su arresto se produjo el 12 de enero en Miami, con la participación de ICE, HSI y la DEA.

El tercer convicto por homicidio es Yuri Estevez, con antecedentes por asesinato, intento de asesinato premeditado y portación de arma oculta. Todos sus delitos son de carácter violento o relacionados con armas. Cumplió al menos tres años de prisión por intento de asesinato y cargos asociados. Fue arrestado el 12 de enero en Hollywood, Florida.

El cuarto detenido, Iván Hernández-Montes, acumula condenas por agresión agravada a un agente del orden, robo de vehículos, hurto, posesión de herramientas para cometer delitos, así como múltiples cargos por evasión, resistencia al arresto y uso de identificación falsa, además de otros delitos vinculados a violencia y obstrucción de la justicia.

Según ICE, los cuatro individuos representaban una amenaza significativa para la seguridad pública. La agencia reiteró que estas operaciones tienen como prioridad retirar de las comunidades a inmigrantes ilegales con historiales criminales graves, especialmente aquellos implicados en delitos violentos.

Las autoridades no informaron de incidentes durante los arrestos y señalaron que los detenidos quedarán sujetos a procesos de deportación, una vez concluyan los procedimientos judiciales correspondientes.