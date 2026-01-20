Donald Trump cumple el primer año de su segundo mandato

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este 20 de enero un año en su segunda vuelta en la Casa Blanca. Líderes políticos han aprovechado la fecha para destacar su gestión en seguridad fronteriza, economía y política exterior.

"Hace un año, todo cambió. El regreso de la fuerza. El regreso de Estados Unidos Primero. La era de las victorias ha llegado, y esto es solo el comienzo. 365 DÍAS DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP. Una edad de oro que acaba de comenzar", escribió en Facebook la Casa Blanca junto a un video del presidente.

Este martes la portavoz, Karoline Leavitt, dijo a la cadena Fox News que Trump había logrado cumplir sus principales promesas de campaña durante el primer año de su nuevo mandato.

En este periodo el presidente ha firmado más de 225 órdenes ejecutivas, superando el total firmadas durante los cuatro años de su primera administración. La agenda, de acuerdo con sus portavoces, incluyó medidas contra la inmigración irregular, iniciativas de seguridad pública y acciones para “liberar” la energía estadounidense mediante reducción de trámites y regulaciones.

El Departamento de Estado, por su parte, difundió un mensaje en el que afirmó: “Hace un año, el presidente Trump asumió el cargo con el mandato de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Desde entonces, ha cosechado victorias tras victorias para el pueblo estadounidense”. En ese mismo texto, añadió: “El declive de Estados Unidos ha terminado. Gracias al presidente Trump, enfrentamos al mundo con dignidad, poder y fuerza… priorizamos a Estados Unidos”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, también celebró el aniversario de Trump con un mensaje: “En tan solo un año, el presidente ha recuperado la soberanía estadounidense al buscar con audacia la paz mediante la fuerza… Promesas hechas, promesas cumplidas”.

Desde el Congreso, la representante cubanoamericana María Elvira Salazar afirmó: “Un año después, el presidente Trump inaugura una nueva era para el hemisferio occidental. Esta administración defiende firmemente la libertad y la democracia, desde Venezuela hasta Cuba y Nicaragua”.

El senador Rick Scott declaró: “Hace un año, asumió como el 47.º presidente de nuestra nación. Gracias a su liderazgo, nuestro país es más seguro, la vida es más asequible y el mundo nos respeta de nuevo”.

A un año de Trump en el Despacho Oval, qué ha cambiado en la política de EEUU con Cuba

Trump dijo en días recientes que su gobierno mantiene contactos con La Habana tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. “Estamos hablando con Cuba, y pronto lo sabrán”, comentó el presidente a periodistas a bordo del Air Force One. En el mismo contexto, Trump sostuvo que buscaría proteger a personas que, según él, “fueron obligadas a salir de Cuba bajo coacción”.

“Hay un gran grupo de personas que han sido obligadas a salir de Cuba injustamente… nos encargaremos de esas personas importantes”, afirmó.

Horas antes, Trump había advertido en Truth Social que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba” tras los sucesos en Venezuela, y también declaró que Cuba está “a punto de caer” debido al colapso del apoyo económico venezolano después de la operación que culminó con la captura de Maduro.

En redes sociales, la frase “Lo sabrán muy pronto” se volvió un punto de atención entre cubanos dentro y fuera de la isla, en medio de expectativas sobre el alcance de esas conversaciones.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump dio un giro más duro en la política de EEUU hacia Cuba, con decisiones que reactivaron la estrategia de “máxima presión” aplicada durante su primer mandato y que revirtieron medidas atribuidas a la presidencia demócrata entre 2021 y 2025.

En ese periodo, el presidente firmó órdenes ejecutivas que devolvieron a La Habana a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. En el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos anunció restricciones de visado a funcionarios del régimen y allegados, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, así como a los titulares de las Fuerzas Armadas y del Interior.

Además, la Administración Trump revirtió la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton y reactivó el mecanismo que permite demandas en tribunales estadounidenses por negocios vinculados a propiedades confiscadas en Cuba.

A mediados de 2025, Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) que ratificó la prohibición de transacciones —directas o indirectas— con entidades controladas por las fuerzas militares cubanas, como GAESA y afiliadas, y reafirmó la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. El documento ordenó, además, una revisión de abusos a los derechos humanos y un informe sobre fugitivos estadounidenses protegidos o residentes en la isla.