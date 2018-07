Trump: Relación de EEUU con Rusia "ha cambiado" tras cumbre en Helsinki

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que la relación de su país con Rusia "ha cambiado" gracias a la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al asegurar que se han dado "los primeros pasos" dentro de un "largo proceso" para mejorar las relaciones bilaterales.



"Nuestra relación nunca ha sido peor que ahora, pero eso ha cambiado en las últimas cuatro horas, realmente lo creo", dijo Trump en una conferencia de prensa junto a Putin al término de su primera cumbre formal en Helsinki.



"La reunión de hoy es solo el comienzo de un proceso más largo, pero hemos dado los primeros pasos hacia un futuro mejor", agregó.



Trump aseguró que en su cumbre con Putin, que duró unas cuatro horas, ambos mantuvieron un "diálogo directo, abierto y profundamente productivo", y que la reunión "fue muy bien".



"Los desacuerdos entre nuestros dos países son muy conocidos, y el presidente Putin y yo hablamos de ellos extensamente hoy", recalcó.



Trump hizo un alegato a favor del diálogo con Rusia, al asegurar que es "bueno para el mundo", y recordó que "incluso durante las tensiones de la Guerra Fría, cuando el mundo era muy diferente, Rusia y EEUU pudieron mantener un buen diálogo".



"Como presidente, no puedo tomar decisiones sobre política exterior en un intento inútil para complacer a los demócratas y a los medios de comunicación", subrayó Trump en referencia al escepticismo que ha generado su relación con Putin en parte de su país.



"Prefiero asumir un riesgo político en aras de la paz que arriesgar la paz en aras de la política", indicó.

Por su parte, Putin aseguró que es absurdo afirmar que el Kremlin tiene información comprometedora contra el líder de Estados Unidos, Donald Trump, según afirmó durante la rueda de prensa conjunta que celebraron tras su primera cumbre bilateral en Helsinki.

"Cuando el presidente Trump visitó Moscú, ni siquiera sabía que estaba allí", señaló Putin al responder a la pregunta de un periodista estadounidense.

Sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU, Trump aseguró que no ve "ningún motivo" por el que Rusia podría haber interferido en los comicios.



"Me han dicho (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Yo no veo ninguna razón por la que podría serlo (...) y el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa de eso hoy", dijo en una conferencia de prensa junto a su homólogo ruso al final de su cumbre en Helsinki.



Trump aseguró que, durante sus cuatro horas de reuniones con Putin, ambos hablaron "un buen rato" sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y que lo único que él podía hacer era preguntarle al respecto, ante lo cual su homólogo ruso volvió a negarlo.



Desveló, no obstante, que Putin le hizo una propuesta en lo relativo a los 12 agentes de inteligencia rusos contra los que el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, presentó cargos la semana pasada debido a su presunta interferencia en el proceso electoral de 2016.



"Me ofreció que la gente que está trabajando en el caso (en Estados Unidos) vaya (a Rusia) y trabaje con los investigadores (locales) en lo relativo a las 12 personas. Y eso es una oferta increíble", opinó Trump.



Putin afirmó en la conferencia de prensa que Mueller podría enviar a Rusia "una solicitud oficial para interrogar a los 12 acusados", pero en ese caso Moscú también exigiría que se interrogue "a miembros de los servicios secretos estadounidenses (que figuran en pesquisas rusas) en presencia de investigadores rusos".



El mandatario arremetió de nuevo contra la investigación de Mueller, que afecta a personas de su entorno, al asegurar que es "un desastre para nuestro país", en referencia a Estados Unidos.



"Nos ha mantenido separados (a Estados Unidos y Rusia. No hubo conspiración, y todo el mundo lo sabe. Fue una campaña limpia", sentenció Trump.

(Con información de EFE y Reuters)