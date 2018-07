Trump cree que Putin puede negar interferencia electoral

El presidente, Donald Trump, afirmó hoy que abordará la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su reunión prevista para el lunes en Helsinki, y consideró que "puede que niegue" cualquier implicación.

"Va a ser muy interesante escuchar lo que tenga que decir. Puede que lo niegue. Todo lo que puedo decir es '¿lo hiciste?' y 'no lo hagas otra vez', pero puede que lo niegue", comentó Trump sobre la presunta interferencia rusa, en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN.

Trump dijo antes de su llegada a Bruselas que Putin podía ser "el más fácil de todos" los líderes con los que se iba a reunir durante estos días que pasará en Europa. "Nunca se sabe", apuntó.

El presiente se reunirá el próximo lunes por primera vez oficialmente con Putin desde que asumió el cargo, y se espera que traten asuntos como el conflicto sirio, Ucrania, el control de armas y la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Ese asunto, sobre el que Trump siempre se ha mostrado escéptico, ha motivado en Estados Unidos una investigación federal sobre los lazos entre su entorno y Moscú.

El mandatario también confirmó hoy que abordarán las violaciones del tratado INF contra las armas nucleares y, "quizá", la petición de Moscú de que los aliados detengan los ejercicios militares que realizan en los países Bálticos. "Putin es competencia (...) Alguien decía que es mi enemigo. No

es mi enemigo. ¿Es mi amigo? No, no le conozco lo suficiente. Pero

el par de veces en que lo he visto nos hemos llevado muy bien",

comentó Trump.

"Espero que nos llevemos bien, creo que nos llevaremos bien, pero en última instancia es un competidor, representa a Rusia, yo represento a EEUU. En ese sentido, somos competidores (...) Espero que algún día podamos ser amigos", añadió.

Preguntado por si reconocerá la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea, el presidente de EEUU afirmó que su antecesor en el cargo, Barack Obama, "permitió que eso pasara". "Eso ocurrió durante su guardia, no la mía. ¿Habría dejado yo que ocurriera? No, no lo habría permitido. Pero él lo permitió", afirmó. "Lo que pasará con Crimea desde este punto, no lo sé, pero no estoy contento sobre lo de Crimea", concluyó.

Tras participar en la cumbre de la OTAN Trump viaja hoy a Londres

antes de concluir su gira europea el lunes en Finlandia con la

cumbre con Putin.

