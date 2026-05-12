Trump esperanzado del viaje a China y del fin de la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump tocó puntos importantes de la agenda en política exterior de su Administración este martes poco antes de para partir rumbo a China, en la primera visita de Estado de un mandatario estadounidense desde 2017.
Entre los temas cruciales reiteró su determinación de impedir que Irán obtenga armas nucleares. “Es muy simple: Irán no puede tener un arma nuclear… No jugamos juegos. Ellos no van a tener un arma nuclear”.
Minutos después, envió otro mensaje directo al régimen iraní desde los jardines de la Casa Blanca al señalar: “Tenemos a Irán muy bajo control. O hacemos un acuerdo o serán diezmados, así que de una forma u otra, ganamos”.
Estas afirmaciones se producen en medio de tensiones crecientes con Teherán, donde Washington mantiene su política de “máxima presión” para evitar cualquier avance nuclear iraní.
El presidente Trump se refirió a su homólogo Chino, Xi Jinping, como “un amigo mío” con quien “nos llevamos bien”.
“Este va a ser un viaje muy emocionante. Van a pasar muchas cosas buenas”, comentó.
Antes de abordar el avión rumbo a China, Trump también se refirió a la situación en Ucrania. "El final de la guerra en Ucrania realmente creo que está muy cerca", afirmó.
