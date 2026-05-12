Estados Unidos

Trump esperanzado del viaje a China y del fin de la guerra en Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, hace un gesto mientras aborda el Air Force One para un viaje a China, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci
Sumario

  • Trump reafirma su compromiso de impedir que Irán obtenga armas nucleares, advirtiendo que habrá acuerdo o consecuencias severas.
  • Las declaraciones se producen en medio de la política de “máxima presión” de Washington hacia Teherán y crecientes tensiones bilaterales.
  • El presidente parte hacia China para la primera visita de Estado desde 2017, con una agenda centrada en comercio, seguridad y estabilidad económica global.

El presidente Donald Trump reafirmó este martes su firme determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, su confianza en el éxito del viaje al país asiático y de la solución al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El presidente Donald Trump tocó puntos importantes de la agenda en política exterior de su Administración este martes poco antes de para partir rumbo a China, en la primera visita de Estado de un mandatario estadounidense desde 2017.

Entre los temas cruciales reiteró su determinación de impedir que Irán obtenga armas nucleares. “Es muy simple: Irán no puede tener un arma nuclear… No jugamos juegos. Ellos no van a tener un arma nuclear”.

Minutos después, envió otro mensaje directo al régimen iraní desde los jardines de la Casa Blanca al señalar: “Tenemos a Irán muy bajo control. O hacemos un acuerdo o serán diezmados, así que de una forma u otra, ganamos”.

Estas afirmaciones se producen en medio de tensiones crecientes con Teherán, donde Washington mantiene su política de “máxima presión” para evitar cualquier avance nuclear iraní.

El presidente Trump se refirió a su homólogo Chino, Xi Jinping, como “un amigo mío” con quien “nos llevamos bien”.

“Este va a ser un viaje muy emocionante. Van a pasar muchas cosas buenas”, comentó.

Antes de abordar el avión rumbo a China, Trump también se refirió a la situación en Ucrania. "El final de la guerra en Ucrania realmente creo que está muy cerca", afirmó.


