EEUU sanciona a red que transportaba petróleo iraní hacia China

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Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra una red de empresas e individuos acusados de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní hacia China en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de la campaña de “máxima presión” de la administración del presidente Donald Trump contra Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó que 12 personas y entidades fueron incluidas en la lista de sanciones por operaciones destinadas a ocultar y mover ingresos petroleros del régimen iraní mediante empresas fachada establecidas en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

“Mientras el ejército iraní intenta desesperadamente reagruparse, la Operación Furia Económica seguirá privando al régimen de financiación para sus programas de armamento, sus grupos terroristas afines y sus ambiciones nucleares”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Tesoro continuará cortando el acceso del régimen iraní a las redes financieras que utiliza para perpetrar actos terroristas y desestabilizar la economía mundial”, añadió.

Según el Departamento del Tesoro, la red sancionada ayudaba al CGRI a canalizar ingresos provenientes de exportaciones de crudo hacia la República Popular China mediante compañías pantalla y embarcaciones previamente sancionadas por Washington.

Entre los señalados se encuentran Ahmad Mohammadi Zadeh, identificado por Washington como jefe del Cuartel General Petrolero Shahid Purja’fari de la Guardia Revolucionaria, y Samad Fathi Salami, acusado de manejar asuntos financieros y divisas extranjeras para esa estructura.

También fueron sancionadas compañías como Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu Limited, Ocean Allianz Shipping LLC y Zeus Logistics Group, acusadas de facilitar envíos de petróleo iraní utilizando buques cisterna vinculados a la llamada “flota paralela” de Irán.

Washington indicó que la medida forma parte de la llamada “Operación Furia Económica”, una campaña que ha bloqueado miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes, congelado cerca de 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen y atacado redes financieras clandestinas operadas por Teherán.

La acción fue ejecutada bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Estados Unidos para sancionar a organizaciones terroristas y a quienes les brindan apoyo material o financiero. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue designado bajo esa autoridad en 2017, mientras que la National Iranian Oil Company fue sancionada en 2020.

Como resultado de las medidas, todos los activos de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíben transacciones con ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro advirtió además que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones significativas con los individuos o compañías incluidas en la lista.