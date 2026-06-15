Trump promete evento histórico el 4 de julio en Washington por el Día de la Independencia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que celebrará un mitin el próximo 4 de julio en Washington D.C., al que describió como "el más espectacular" de todos los organizados por él.



En un mensaje publicado en Truth Social, Trump indicó que el evento, titulado "Tribute to America", tendrá lugar en el área de los monumentos a Lincoln y Washington y comenzará a las 7:00 de la noche, hora del Este.



La celebración busca honrar "al pueblo, el espíritu, la fuerza, la determinación y los triunfos" de Estados Unidos, como parte de las conmemoraciones por los 250 años de la independencia del país, subrayó el presidente.

Trump adelantó que el programa contará con la participación de más de 300 integrantes de bandas militares, orquestas y unidades ceremoniales, que interpretarán melodías patrióticas y clásicos estadounidenses.



También anunció exhibiciones aéreas con pilotos militares, así como un discurso suyo como parte central del acto. Aseguró, además, que el evento concluirá con lo que definió como "el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia" en la capital del país.



El presidente estadounidense invitó al público a asistir a la celebración del Día de la Independencia en Washington D.C., y prometió que será una velada "histórica".

Una semana antes, el 24 de junio, dará comienzo la celebración veraniega del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, con un mega evento en el National Mall, también en Washington D.C, dijo el mandatario en otro post.

"Vengan a disfrutar de una noche llena de música maravillosa a cargo de las talentosas bandas militares del Ejército y la Infantería de Marina de EEUU. (...) También podrán presenciar impresionantes exhibiciones aéreas militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos, pilotados por nuestros pilotos militares estadounidenses, reconocidos como los mejores del mundo".



Trump recalcó en sus mensajes que la capital estadounidense es "una de las ciudades más seguras del mundo", y está siendo embellecida "a niveles nunca antes vistos" ante las celebraciones por la independencia de EEUU.