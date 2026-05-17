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WASHINGTON DC- Desde el amanecer de este domingo, el National Mall de Washington D.C se convirtió en un enorme escenario de oración colectiva, música cristiana y mensajes sobre el futuro del país, en un evento que busca renovar el compromiso con Estados Unidos como antesala a las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

El evento reunió a líderes políticos, religiosos y ciudadanos de diferentes estados del país en una jornada que combina alabanzas, discursos y momentos de reflexión nacional, un llamado a renovar el compromiso espiritual y patriótico de la nación.

En medio de la celebración, el Secretario de Estado Marco Rubio publicó un video donde dijo: "Un día como hoy, hace 250 años, nuestros antepasados se reunieron para un día nacional de ayuno y oración. Hoy, los estadounidenses se unirán de nuevo como una sola nación bajo Dios. Esto es lo que somos y lo que siempre hemos sido".

También han asistido varios líderes religiosos influyentes de Estados Unidos. El programa está dividido en tres grandes pilares temáticos. El primero, titulado “Los milagros que nos formaron”, se enfoca en reflexionar sobre el papel de la fe y la providencia divina en la historia de Estados Unidos durante los últimos 250 años. Los organizadores destacaron cómo las creencias religiosas influyeron en muchos de los principios defendidos por los fundadores de la nación.

El segundo pilar, “Los milagros que aún están entre nosotros”, dedicado a testimonios personales sobre sanación, transformación y experiencias de fe. Finalmente, el tercer bloque, “Un nuevo nacimiento de fe y libertad”, se presenta como un acto simbólico de rededicación nacional.

Foto Galería: Jubileo Nacional de Oración en el National Mall de Washington, D.C. Miles de personas se reúnen en el National Mall de Washington D.C. en una jornada de oración, como parte de las actividades por el 250 aniversario de la independencia de EEUU.













El evento se realiza en un año de especial significado histórico para Estados Unidos. En 2026 se cumplen 250 años desde la aprobación de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, documento redactado principalmente por Thomas Jefferson y considerado uno de los textos políticos más influyentes de la historia moderna.

La declaración no solo marcó el nacimiento oficial de Estados Unidos como nación independiente del Imperio británico, sino que también proclamó principios que transformaron la historia política de la nación, como la idea de que todos los hombres nacen con derechos, que el poder del gobierno emana del pueblo y que los ciudadanos tienen derecho a cambiar un gobierno cuando este se vuelve injusto.

Muchos de los mensajes pronunciados durante el evento insisten en la necesidad de preservar las instituciones democráticas y reforzar la unidad nacional.

La celebración también es un recordatorio de la contribución hispana en la historia estadounidense.

Las actividades oficiales por el aniversario continuarán durante todo el 2026 con eventos históricos, culturales, religiosos y patrióticos en distintas ciudades de Estados Unidos, como parte de las conmemoraciones organizadas para marcar el 250 Aniversario de la independencia estadounidense.