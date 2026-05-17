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Jornada de oración por el futuro de Estados Unidos en el National Mall

Estadounidenses se reúnen en el National Mall, en Washington D.C. en un Jubileo Nacional de Oración por el 250 Aniversario de la Independencia de EEUU.
Estadounidenses se reúnen en el National Mall, en Washington D.C. en un Jubileo Nacional de Oración por el 250 Aniversario de la Independencia de EEUU.

Sumario

  • El National Mall de Washington D.C. acogió un evento de oración, música cristiana y reflexión nacional como antesala a las celebraciones por los 250 años de independencia de EEUU.
  • Líderes políticos, religiosos y ciudadanos participaron en una jornada dividida en tres pilares: fe en la historia nacional, testimonios actuales de milagros y un acto simbólico de rededicación a la fe y la libertad.
  • Los discursos destacaron la importancia de preservar las instituciones democráticas, la unidad nacional y la contribución hispana, en el marco de las celebraciones que continuarán hasta 2026.
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WASHINGTON DC- Desde el amanecer de este domingo, el National Mall de Washington D.C se convirtió en un enorme escenario de oración colectiva, música cristiana y mensajes sobre el futuro del país, en un evento que busca renovar el compromiso con Estados Unidos como antesala a las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

El evento reunió a líderes políticos, religiosos y ciudadanos de diferentes estados del país en una jornada que combina alabanzas, discursos y momentos de reflexión nacional, un llamado a renovar el compromiso espiritual y patriótico de la nación.

En medio de la celebración, el Secretario de Estado Marco Rubio publicó un video donde dijo: "Un día como hoy, hace 250 años, nuestros antepasados se reunieron para un día nacional de ayuno y oración. Hoy, los estadounidenses se unirán de nuevo como una sola nación bajo Dios. Esto es lo que somos y lo que siempre hemos sido".

También han asistido varios líderes religiosos influyentes de Estados Unidos. El programa está dividido en tres grandes pilares temáticos. El primero, titulado “Los milagros que nos formaron”, se enfoca en reflexionar sobre el papel de la fe y la providencia divina en la historia de Estados Unidos durante los últimos 250 años. Los organizadores destacaron cómo las creencias religiosas influyeron en muchos de los principios defendidos por los fundadores de la nación.

El segundo pilar, “Los milagros que aún están entre nosotros”, dedicado a testimonios personales sobre sanación, transformación y experiencias de fe. Finalmente, el tercer bloque, “Un nuevo nacimiento de fe y libertad”, se presenta como un acto simbólico de rededicación nacional.

Jubileo Nacional de Oración en el National Mall de Washington, D.C.
Foto Galería:

Jubileo Nacional de Oración en el National Mall de Washington, D.C.

Miles de personas se reúnen en el National Mall de Washington D.C. en una jornada de oración, como parte de las actividades por el 250 aniversario de la independencia de EEUU.

El evento se realiza en un año de especial significado histórico para Estados Unidos. En 2026 se cumplen 250 años desde la aprobación de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, documento redactado principalmente por Thomas Jefferson y considerado uno de los textos políticos más influyentes de la historia moderna.

La declaración no solo marcó el nacimiento oficial de Estados Unidos como nación independiente del Imperio británico, sino que también proclamó principios que transformaron la historia política de la nación, como la idea de que todos los hombres nacen con derechos, que el poder del gobierno emana del pueblo y que los ciudadanos tienen derecho a cambiar un gobierno cuando este se vuelve injusto.

Muchos de los mensajes pronunciados durante el evento insisten en la necesidad de preservar las instituciones democráticas y reforzar la unidad nacional.

La celebración también es un recordatorio de la contribución hispana en la historia estadounidense.

Las actividades oficiales por el aniversario continuarán durante todo el 2026 con eventos históricos, culturales, religiosos y patrióticos en distintas ciudades de Estados Unidos, como parte de las conmemoraciones organizadas para marcar el 250 Aniversario de la independencia estadounidense.

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    Jany González

    Jany González es una reconocida periodista de la televisión hispana en Miami, con una sólida trayectoria construida a través de la pantalla de Telemundo y Univisión. Graduada en Ciencias de la Comunicación y con una maestría obtenida en Nova Southeastern University, ha consolidado una carrera marcada por el rigor informativo y la conexión con la audiencia. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con tres premios Emmy, además del prestigioso Sunshine State Award y el Premio Carteles 2023, reconocimientos que avalan su excelencia y compromiso con el periodismo. Más allá de su labor en los medios, Jany González fue distinguida en el 2022 como Embajadora de la Paz, reflejo de su vocación por las causas sociales y su interés por generar un impacto positivo en la comunidad. En marzo de 2026, se incorporó al equipo de Martí Noticias, donde continúa desarrollando un periodismo firme, humano y enfocado en la verdad.

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