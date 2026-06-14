El presidente Trump cumple hoy 80 años; la Casa Blanca organiza una competición de artes marciales

Getting your Trinity Audio player ready...

Donald Trump, el 45º y 47º presidente de los Estados Unidos, cumple 80 años este domingo, 14 de junio de 2026, una ocasión que coincide con el Día de la Bandera, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar su 250º aniversario de independencia.



Trump asumió la presidencia por primera vez en 2016 y, tras un periodo de inactividad, fue reelegido en 2024 y regresó a la Casa Blanca. Durante sus dos mandatos, se produjeron importantes cambios en la política interna y exterior estadounidense, acciones que muchos de sus seguidores consideran logros suyos.



Entre las medidas adoptadas por el presidente Trump se incluyen la reducción de impuestos, la disminución de las regulaciones gubernamentales, el aumento de la producción de energía, la expansión de la producción de petróleo y gas, y el nombramiento de decenas de jueces federales, incluidos tres magistrados de la Corte Suprema.

En el ámbito de la política exterior, Trump abandonó el acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) durante su primer mandato y adoptó una política de "máxima presión" contra la República Islámica. También ordenó el ataque que acabó con la vida de Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, en 2020.



Durante el segundo mandato de Trump, la cuestión de Irán volvió a convertirse en uno de los principales ejes de su política exterior, y Estados Unidos llevó a cabo dos operaciones militares a gran escala contra la República Islámica en diferentes momentos.



El presidente Trump ha declarado repetidamente que su objetivo es impedir de forma permanente que el régimen iraní obtenga un arma nuclear, y en las últimas semanas ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de negociar con la República Islámica y la posibilidad de continuar la acción militar si la diplomacia fracasa.



Otros logros que se citan como éxitos de Trump en el ámbito de la política exterior incluyen alcanzar acuerdos conocidos como el "Pacto de Abraham" entre Israel y varios países árabes, ejercer presión sobre China en el ámbito comercial, reforzar el control de las fronteras del sur de Estados Unidos y controlar la inmigración en el país.

El 80 cumpleaños de Donald Trump coincide con los preparativos de Estados Unidos para una celebración histórica. El 4 de julio de 2026, Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia y la fundación del país.



El gobierno estadounidense ha preparado una serie de programas para esta ocasión, que incluyen ceremonias oficiales en Washington, exposiciones históricas, eventos culturales, programas educativos, desfiles y celebraciones locales en todo el país.



Trump se ha referido repetidamente a este aniversario como "Estados Unidos 250" y ha dicho que el propósito de estos programas es celebrar la historia, los valores y los logros de los Estados Unidos.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos organiza un evento deportivo sin precedentes en el jardín sur de la Casa Blanca, este domingo, 14 de junio. El evento, llamado "UFC Freedom 250", es el primer combate profesional de artes marciales mixtas que se celebra en la Casa Blanca.



Para el evento, se instaló temporalmente en el jardín sur de la Casa Blanca una jaula octogonal que alberga combates de la UFC, y se invitó a miles de personas a presenciar los combates.



[Publicado originalmente por el Servicio Persa de la VOA]