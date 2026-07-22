Trump promete destruir puentes y centrales eléctricas iraníes por cada ataque en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este miércoles una advertencia contundente contra la República Islámica de Irán.

"A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz —ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma—, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas cerca de la capital, Teherán, o dentro de ella", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Antes de partir hacia la Base Aérea de Dover, donde el presidente estadounidense asiste este miércoles al solemne traslado de los militares estadounidenses caídos en la guerra con Irán., rindió tributo a cuatro soldados que perdieron la vida recientemente en el conflicto.

"Son realmente grandes héroes… Vamos a honrarlos… Para mí, es una de las cosas más difíciles de hacer como presidente", afirmó.

Y volvió a dejar en claro que Estados Unidos responderá por los caídos: "Van a pagar un precio muy alto. Están siendo diezmados", dijo.

Washington ejecuta diariamente desde la semana pasada oleadas de bombardeos contra objetivos iraníes, mientras que Teherán responde con lanzamientos de misiles —incluido un ataque contra una ciudad jordana— y con acciones que afectan gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según fuentes del Pentágono, los ataques iraníes han provocado decenas de bajas estadounidenses y han puesto en riesgo el suministro global de petróleo.

Por su parte, Irán ha acusado a Washington de “agresión imperialista” y ha prometido continuar con sus operaciones en la región.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han detallado si existe un plan de escalada inmediata, aunque funcionarios cercanos al presidente han señalado que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo posibles ataques a infraestructuras energéticas iraníes.

Israel ha expresado su total apoyo a las medidas estadounidenses, mientras que China y Rusia han condenado las amenazas de Trump y pedido “mesura” para evitar una guerra regional de mayores proporciones. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, continúa siendo el principal foco de tensión.