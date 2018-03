Trump pone condiciones para reunirse con dictador norcoreano

La condición que ha puesto el presidente estadounidense, Donald Trump, para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong-un es que no habrá más pruebas nucleares o de misiles, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

"No debe haber confusión", dijo Mnuchin al programa de NBC "Meet thePress", cuando se le preguntó sobre la declaración del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el viernes de que habría una reunión sin acciones concretas y verificables por parte de Corea del Norte.

"El presidente ha dejado en claro que las condiciones son que no hay pruebas nucleares y de misiles y esa será una condición para la reunión".



Por su parte el secretario de Defensa, Jim Mattis, declaró hoy que las negociaciones con Norcorea están en una etapa tan delicada que no hablará públicamente de temas relacionados, como el futuro de las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Surcorea.



"No deseo hablar sobre Norcorea en absoluto, es un tema demasiado delicado”, dijo en una entrevista mientras volaba hacia el Medio Oriente.



Mattis es uno de los asesores que estaban con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves cuando Trump decidió aceptar la oferta del dictador norcoreano Kim Jong Un de reunirse en mayo. La oferta fue entregada a Trump por una delegación surcoreana que se había reunido antes con Kim en la capital norcoreana.



"Cuando uno llega a una posición como esta, la posibilidad de un malentendido es demasiado alta", explicó el secretario de defensa sobre renuencia a hablar del tema.



La Casa Blanca y el Departamento de Estado son los más indicados para dar información sobre el asunto, agregó Mattis.



Se negó a hablar sobre el futuro de las maniobras militares que Estados Unidos y Corea del Sur protagonizan cada año, y que este año fueron postergadas debido a las olimpiadas de invierno en Surcorea. Se anticipaba que esas maniobras se realizarían en abril, pero no se ha hecho un anuncio formal.

(Con información de AP y Reuters)