Trump nombra a Erica Schwartz directora de los CDC

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El presidente Donald Trump anunció este jueves la renovación de la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A través de su cuenta en X, presentó a un equipo de profesionales con experiencia militar y académica para “restaurar el estándar de oro de la ciencia” en la institución.

“Me complace anunciar el nuevo liderazgo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Es un honor para mí nominar a la increíblemente talentosa Dra. Erica Schwartz, MD, JD, MPH, como mi Directora del CDC”, escribió el presidente.

"La doctora Erica Schwartz se graduó del Colegio y la Escuela de Medicina de la Universidad Brown. Sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos —“la mayor y más poderosa fuerza del mundo”— y fue Subcirujana General durante el primer mandato de Trump", puntualizó el primer mandatario quien la describió como “una ESTRELLA” y resaltó sus credenciales para encabezar la agencia.

Trump también nombró a Sean Slovenski como Director Adjunto y Jefe de Operaciones del CDC; a la Dra. Jennifer Shuford, MD, MPH, como Directora Adjunta y Oficial Médica Jefe; y a la Dra. Sara Brenner, MD, MPH, como Consejera Senior de Salud Pública ante el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

"¡Estos médicos tienen el conocimiento, la experiencia y los títulos de más alto nivel! Juntos harán un trabajo TREMENDO. ¡El CDC volverá a ser el estándar de oro de la ciencia y ya no será el desastre absoluto que fue bajo Sleepy Joe!”, escribió.

El primer mandatario criticó el enfoque en “mandatos” que caracterizó al CDC durante la administración Biden y aseguró que el nuevo equipo priorizará la prevención, la transparencia científica y la reducción de la burocracia.

El anuncio forma parte de la estrategia de “Hacer a América Saludable y Grande de Nuevo” (MAHA), impulsada por Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud.

La Casa Blanca aún no ha detallado el calendario de confirmaciones en el Senado, aunque se espera que el proceso inicie pronto. Este nombramiento representa uno de los primeros pasos concretos de la segunda administración Trump en salud pública, una de las prioridades del presidente en su segundo mandato.